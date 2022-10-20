Роналду все ближе к расторжению контракта с «Манчестер Юнайтед» (Педру Алмейда)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может досрочно прекратить сотрудничество с клубом.
По информации журналиста Педру Алмейды (почти 94 тысячи подписчиков в твиттере), португалец все ближе к расторжению контракта с «МЮ».
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Вчера он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- Сегодня форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.
Источник: твиттер Педру Алмейды