Роналду все ближе к расторжению контракта с «Манчестер Юнайтед» (Педру Алмейда)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может досрочно прекратить сотрудничество с клубом.

По информации журналиста Педру Алмейды (почти 94 тысячи подписчиков в твиттере), португалец все ближе к расторжению контракта с «МЮ».