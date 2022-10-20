Кубок России. «Урал» в гостях победил «Сочи», завершая матч вдевятером

В четвертом туре Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Сочи» – 3:2.

Победу команде из Екатеринбурга принесли дубль Юрия Газинского и гол Рая Влута.

«Урал» набрал девять очков и сравнялся с ЦСКА – команды делят первое-второе место в группе D.

«Сочи», потерпев четыре поражения, идет последним.

Россия. Кубок. 4-й тур. Группа D

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Газинский, 26; 1:1 – Юрганов, 35; 1:2 – Газинский, 39; 1:3 – Влут, 55; 2:3 – Бурмистров, 84.

Удаления: нет – Каштанов, 90+10; Гаджимурадов, 90+17.

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