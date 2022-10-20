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    Кубок России. «Урал» в гостях победил «Сочи», завершая матч вдевятером

    В четвертом туре Кубка России «Урал» на выезде обыграл «Сочи» – 3:2.

    Победу команде из Екатеринбурга принесли дубль Юрия Газинского и гол Рая Влута.

    «Урал» набрал девять очков и сравнялся с ЦСКА – команды делят первое-второе место в группе D.

    «Сочи», потерпев четыре поражения, идет последним.

    Россия. Кубок. 4-й тур. Группа D

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Газинский, 26; 1:1 – Юрганов, 35; 1:2 – Газинский, 39; 1:3 – Влут, 55; 2:3 – Бурмистров, 84.

    Удаления: нет – Каштанов, 90+10; Гаджимурадов, 90+17.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5916

      Красногорск_Фан 16 минут назад

      Урал с победой. Живы

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      Рейтинг: +2534

      Ruryu 18 минут назад

      А что за время такое,90+10,90+17?? Тянем-потянем,вытянуть не можем?

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      Рейтинг: +207

      Ill Ich 25 минут назад

      Головастые голы Газинского - годны, голкиперу - госпитально-грустно, грязная грубость - гурьбой, Гончаренко - гордо, горцам - гулять!

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      Рейтинг: +1374

      Дубина 1 час назад

      С победой Урал над меньшими братьями фарма газовых!!
      Как ни пытался вытянуть газпром сочи,даже добавил почти 20 минут ну не вышло! КАРМА работает.

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      Рейтинг: +201

      БогажКареры 1 час назад

      вообще-то, Урал набрал девять баллов

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