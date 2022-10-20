Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Сочи»

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой арбитров, обслуживавших игру Кубка России против «Сочи».

Главным судьей был Иван Сиденков.

Он удалил 2 футболистов «Урала».

Екатеринбуржцы победили 3:2.

«Я честно скажу, что ни разу не видел, чтобы играли 17 или 18 минут добавленного времени! 10 минут добавили, а потом ещe семь отыграли. Я такого не видел.

Арбитр судил так, что было видно больше его. Чем судья хорош? Как мне кажется, тем, что его не видно на поле. А Сиденкова видно – через каждую секунду свисток. Играть не даeт...

Как в одну сторону, так и в другую. До стычки была спокойная игра. У нас с «Сочи» прекрасные отношения и с командой, и с руководством. Судья немножко заволновался», – считает Иванов.