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    Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Сочи»

    Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен работой арбитров, обслуживавших игру Кубка России против «Сочи».

    • Главным судьей был Иван Сиденков.
    • Он удалил 2 футболистов «Урала».
    • Екатеринбуржцы победили 3:2.

    «Я честно скажу, что ни разу не видел, чтобы играли 17 или 18 минут добавленного времени! 10 минут добавили, а потом ещe семь отыграли. Я такого не видел.

    Арбитр судил так, что было видно больше его. Чем судья хорош? Как мне кажется, тем, что его не видно на поле. А Сиденкова видно – через каждую секунду свисток. Играть не даeт...

    Как в одну сторону, так и в другую. До стычки была спокойная игра. У нас с «Сочи» прекрасные отношения и с командой, и с руководством. Судья немножко заволновался», – считает Иванов.

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    Источник: «Чемпионат»

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