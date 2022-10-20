Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Сочи» в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями после кубкового матча с «Сочи».

«Победы тяжело даются что в Кубке, что в чемпионате. В концовке обе команды вообще очень сильно завелись.

Рад, что команда чувствует себя сплоченной и что проявляет характер во многих матчах.

Скорее надо говорить о том, что мы могли лучше цепляться за мяч в атаке, мы легко с ним расставались, из‑за чего на нас волнами шло давление.

Когда мы начали проседать, пошли трудности», – сказал Гончаренко.