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    Аленичев поблагодарил Карреру за чемпионство «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о своем увольнении из московского клуба в начале сезона-2016/17.

    – Кто Федун для «Спартака»? И кто он для Аленичева?

    – Благодарен Леониду Арнольдовичу за то, что пригласил меня в «Спартак». Хотелось бы поработать дольше, но произошла осечка, о которой мы все прекрасно знаем.

    Решение руководства было такое. Я его принял. Было грустно! Что обижаться? Хотел поработать в клубе три, четыре, пять лет. Не столько, сколько Романцев, но тем не менее.

    Получилось так, как получилось. В тот год команда стала чемпионом. Про «багаж Аленичева» слышал, всегда это с улыбкой воспринимаю. И благодарен Массимо Каррере за то, что он довел «Спартак» до чемпионства.

    – Можно ли Аленичеву задать вопрос в сослагательном наклонении? Что было бы, если бы Аленичев остался?

    – Либо стали бы чемпионами, либо серебряными призерами. Точно! Видел, что команда, которую мы собрали, может на протяжении трех‑четырех лет минимум создавать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

    Если бы остался в «Спартаке», например, не позволил бы произойти тому, что произошло потом. Когда «Спартак» стал чемпионом, а потом команда разъехалась.

    Много игроков ушло. Я бы этого не допустил, не отпустил бы игроков. Возможно, одного. Но чтобы ушел костяк команды, нет, однозначно.

    • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Его сменил Массимо Каррера, для которого это был первый самостоятельный тренерский опыт.
    • Он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17498

      Cleaner 2 часа назад

      Чемпионство Карреры основано на БАГАЖЕ Аленичева.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3854

      raritet > Cleaner 1 час назад

      Самое сложное - настроить механизм. Дальше проще.

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