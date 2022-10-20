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Аленичев поблагодарил Карреру за чемпионство «Спартака»

20 октября 2022, 10:59
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о своем увольнении из московского клуба в начале сезона-2016/17.

– Кто Федун для «Спартака»? И кто он для Аленичева?

– Благодарен Леониду Арнольдовичу за то, что пригласил меня в «Спартак». Хотелось бы поработать дольше, но произошла осечка, о которой мы все прекрасно знаем.

Решение руководства было такое. Я его принял. Было грустно! Что обижаться? Хотел поработать в клубе три, четыре, пять лет. Не столько, сколько Романцев, но тем не менее.

Получилось так, как получилось. В тот год команда стала чемпионом. Про «багаж Аленичева» слышал, всегда это с улыбкой воспринимаю. И благодарен Массимо Каррере за то, что он довел «Спартак» до чемпионства.

– Можно ли Аленичеву задать вопрос в сослагательном наклонении? Что было бы, если бы Аленичев остался?

– Либо стали бы чемпионами, либо серебряными призерами. Точно! Видел, что команда, которую мы собрали, может на протяжении трех‑четырех лет минимум создавать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

Если бы остался в «Спартаке», например, не позволил бы произойти тому, что произошло потом. Когда «Спартак» стал чемпионом, а потом команда разъехалась.

Много игроков ушло. Я бы этого не допустил, не отпустил бы игроков. Возможно, одного. Но чтобы ушел костяк команды, нет, однозначно.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Его сменил Массимо Каррера, для которого это был первый самостоятельный тренерский опыт.
  • Он привел команду к первому за 16 лет чемпионству.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
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