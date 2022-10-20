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    Стало известно, почему сорвался трансфер Холанда в «Баварию»

    Журналист Кристиан Фальк раскрыл подробности переговоров между «Баварией» и Эрлингом Холандом.

    По его информации, норвежец при переходе требовал включить в контракт сумму отступных.

    Мюнхенцы подобное не практикуют, поэтому 22-летнему футболисту отказали.

    В итоге нападающий выбрал «Манчестер Сити», который пошел на его условия.

    • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
    • Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1058

      Soccerdealer63 44 минуты назад

      Непонятная формулировка : "просил включить сумму отступных в контракт"))) бавария не согласилась отступные в ТЕКСТ КОНТРАКТА ВКЛЮЧАТЬ (и, например, была готова выплатить их по отдельному соглашению)?? Или бавария... была вообще НА ОТСТУПНЫЕ В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ЗА ХОЛЛАНА НЕ СОГЛАСНА???))

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