Стало известно, почему сорвался трансфер Холанда в «Баварию»

Журналист Кристиан Фальк раскрыл подробности переговоров между «Баварией» и Эрлингом Холандом.
По его информации, норвежец при переходе требовал включить в контракт сумму отступных.
Мюнхенцы подобное не практикуют, поэтому 22-летнему футболисту отказали.
В итоге нападающий выбрал «Манчестер Сити», который пошел на его условия.
- В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
- Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.
Источник: твиттер Кристиана Фалька