Стало известно, почему сорвался трансфер Холанда в «Баварию»

Журналист Кристиан Фальк раскрыл подробности переговоров между «Баварией» и Эрлингом Холандом.

По его информации, норвежец при переходе требовал включить в контракт сумму отступных.

Мюнхенцы подобное не практикуют, поэтому 22-летнему футболисту отказали.

В итоге нападающий выбрал «Манчестер Сити», который пошел на его условия.