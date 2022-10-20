Федотов объяснил, почему Карраскаль не сыграл с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по отсутствию полузащитника Хорхе Карраскаля в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Торпедо» (0:1).

– Хорхе не был в заявке по медицинским показателям. Мы помним стык в игре со «Спартаком», когда возник сыр-бор, ему зарядили. К тому же, у нас через три дня матч. Дали ему восстановиться. По этой причине не было и Роши. После жесточайшего подката он не смог сегодня выйти на поле. Рвался, но не смог восстановиться.

– То есть, речь не идет о конфликте?

– Нет. Надо воспитывать футболом. Что за воспитательные меры – лишать футболиста его любимой профессии?