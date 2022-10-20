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    Федотов объяснил, почему Карраскаль не сыграл с «Торпедо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по отсутствию полузащитника Хорхе Карраскаля в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Торпедо» (0:1).

    – Хорхе не был в заявке по медицинским показателям. Мы помним стык в игре со «Спартаком», когда возник сыр-бор, ему зарядили. К тому же, у нас через три дня матч. Дали ему восстановиться. По этой причине не было и Роши. После жесточайшего подката он не смог сегодня выйти на поле. Рвался, но не смог восстановиться.

    – То есть, речь не идет о конфликте?

    – Нет. Надо воспитывать футболом. Что за воспитательные меры – лишать футболиста его любимой профессии?

    • Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заменил Карраскаля в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
    • Колумбиец был недоволен своей заменой.
    • Федотов позже сказал: «Футбол не терпит безалаберности».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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