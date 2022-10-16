«Футбол не терпит безалаберности». Федотов – о замене Карраскаля в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал замену Хорхе Карраскаля в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Колумбиец покинул поле на 66-й минуте. Вместо него вышел Никита Ермаков.

«Чем был недоволен Карраскаль? Я говорил, что нужно выходить на футбол. Футбол – это наша страсть. Он не терпит безалаберности. Об этом я говорил», – сказал Федотов.

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