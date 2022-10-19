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  • Изидор назвал 4 российских клуба, которые попали бы в топ-8 лучших команд Лиги 1

Изидор назвал 4 российских клуба, которые попали бы в топ-8 лучших команд Лиги 1

19 октября 2022, 13:55
3

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил РПЛ и Лигу 1.

— Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.

— Ты пожил в Монако, а сейчас в Москве. Где тебе больше нравится?

— В Москве я почти не выхожу на улицу, сижу дома. Ко мне как раз недавно приехала мама. Я смотрю фильмы, играю в компьютерные игры. У меня нет любимых мест в городе, могу в ресторан сходить только. Большая разница между Монако и Москвой — холод!

  • Изидор в «Локомотиве» с зимы.
  • В этом сезоне РПЛ он абил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Зенит ЦСКА Краснодар Изидор Вильсон
Комментарии (3)
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alefreddy
1666180645
купи себе шубу и ни в чем не отказывай
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R_a_i_n
1666182423
Скоро появится искрометный коммент про парнокопытных и отсутствие Спартака в данном упоминании. Ведь появится же?
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paracetamol
1666189028
С Локо он того, сделал выдох задним проходом!
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