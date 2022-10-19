Изидор назвал 4 российских клуба, которые попали бы в топ-8 лучших команд Лиги 1

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил РПЛ и Лигу 1.
— Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.
— Ты пожил в Монако, а сейчас в Москве. Где тебе больше нравится?
— В Москве я почти не выхожу на улицу, сижу дома. Ко мне как раз недавно приехала мама. Я смотрю фильмы, играю в компьютерные игры. У меня нет любимых мест в городе, могу в ресторан сходить только. Большая разница между Монако и Москвой — холод!
- Изидор в «Локомотиве» с зимы.
- В этом сезоне РПЛ он абил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.
Источник: «РБ Спорт»