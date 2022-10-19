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    Изидор назвал 4 российских клуба, которые попали бы в топ-8 лучших команд Лиги 1

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил РПЛ и Лигу 1.

    — Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.

    — Ты пожил в Монако, а сейчас в Москве. Где тебе больше нравится?

    — В Москве я почти не выхожу на улицу, сижу дома. Ко мне как раз недавно приехала мама. Я смотрю фильмы, играю в компьютерные игры. У меня нет любимых мест в городе, могу в ресторан сходить только. Большая разница между Монако и Москвой — холод!

    • Изидор в «Локомотиве» с зимы.
    • В этом сезоне РПЛ он абил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10615

      R_a_i_n 14 минут назад

      Скоро появится искрометный коммент про парнокопытных и отсутствие Спартака в данном упоминании. Ведь появится же?

      0
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      Рейтинг: +3864

      Питерский князь 34 минуты назад

      Мама тебе видимо гашиш привезла.
      Локо в 10 во Франции.
      Это в этом году. Еще и Краснодар.
      Выходи чаще на свежий воздух.
      :))))

      2
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      Рейтинг: +1626

      alefreddy 44 минуты назад

      купи себе шубу и ни в чем не отказывай

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