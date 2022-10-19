Якубко: «Кокорин на топ-уровень уже не выйдет»

Бывший форвард «Динамо» Мартин Якубко оценил текущую игру форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.
«Хорошо, что Кокорин забивает, но не надо забывать, что он играет на Кипре. Уровень лиги совсем другой по сравнению с Италией и Россией. РПЛ однозначно сильнее кипрской лиги. И я думаю, что на топ-уровень, на котором Кокорин когда-то выступал, уже не выйдет», – сказал словак.
- Кокорин летом должен вернуться из аренды в «Фиорентину».
- Сейчас игрок стоит 800 тысяч евро.
- В 2014 году Кокорин стоил 18 миллионов.
Источник: «РБ Спорт»