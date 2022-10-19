Якубко: «Кокорин на топ-уровень уже не выйдет»

Бывший форвард «Динамо» Мартин Якубко оценил текущую игру форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Хорошо, что Кокорин забивает, но не надо забывать, что он играет на Кипре. Уровень лиги совсем другой по сравнению с Италией и Россией. РПЛ однозначно сильнее кипрской лиги. И я думаю, что на топ-уровень, на котором Кокорин когда-то выступал, уже не выйдет», – сказал словак.