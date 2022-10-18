«Тренер прибежал с провокациями и был послан». В ЦСКА отреагировали на обвинения в адрес Федотова за инцидент с Абаскалем

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал скандал с участием главного тренера команды Владимира Федотова и его коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю во время воскресного дерби.

«Честно говоря, с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда.

Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно уже третьи сутки разными способами «полоскается» через разные ТГ-каналы, через зам главреда одного из крупнейших изданий.

Вначале делался акцент на «фейр-плей», но когда футбольная общественность не приняла аргументацию, и все также вопрос задавался самому Роману Зобнину, фокус был переключен на нашего главного тренера.

И, удивительно, нашлась запись с матом! На футбольном поле, во время дерби. Когда на тебя летит и машет руками тренер соперника.

Вчера мы смеялись над постом Максима Алланазарова, что Федотов раньше провоцировал Тедеско (!), теперь переключился на Абаскаля. Сегодня пришлось поменять стратегию.

Да, Владимир Валентинович отправляет домой прибежавшего в перерыве Абаскаля. Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ?

И на записи видно, как резервный судья обращается к Владимиру Валентиновичу: «Не ведитесь, не ведитесь!».

Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС: «Провокационные действия».

Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гайичу.

У нас нет никакого желания копаться в этом – для дерби эмоции естественны. Но нас сильно беспокоит то, что случилось после матча, и мы уж молчим про «непричастные к клубу» комментарии про «конюха» и «Сочи» в исполнении Заремы Салиховой.

Эта целенаправленная кампания к футболу и принципам этики отношения не имеет», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.