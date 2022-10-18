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  • «Тренер прибежал с провокациями и был послан». В ЦСКА отреагировали на обвинения в адрес Федотова за инцидент с Абаскалем

«Тренер прибежал с провокациями и был послан». В ЦСКА отреагировали на обвинения в адрес Федотова за инцидент с Абаскалем

18 октября 2022, 16:59
26

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал скандал с участием главного тренера команды Владимира Федотова и его коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю во время воскресного дерби.

«Честно говоря, с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда.

Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно уже третьи сутки разными способами «полоскается» через разные ТГ-каналы, через зам главреда одного из крупнейших изданий.

Вначале делался акцент на «фейр-плей», но когда футбольная общественность не приняла аргументацию, и все также вопрос задавался самому Роману Зобнину, фокус был переключен на нашего главного тренера.

И, удивительно, нашлась запись с матом! На футбольном поле, во время дерби. Когда на тебя летит и машет руками тренер соперника.

Вчера мы смеялись над постом Максима Алланазарова, что Федотов раньше провоцировал Тедеско (!), теперь переключился на Абаскаля. Сегодня пришлось поменять стратегию.

Да, Владимир Валентинович отправляет домой прибежавшего в перерыве Абаскаля. Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ?

И на записи видно, как резервный судья обращается к Владимиру Валентиновичу: «Не ведитесь, не ведитесь!».

Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС: «Провокационные действия».

Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гайичу.

У нас нет никакого желания копаться в этом – для дерби эмоции естественны. Но нас сильно беспокоит то, что случилось после матча, и мы уж молчим про «непричастные к клубу» комментарии про «конюха» и «Сочи» в исполнении Заремы Салиховой.

Эта целенаправленная кампания к футболу и принципам этики отношения не имеет», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (26)
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Красногвардейчик
1666102305
Спартачи в своём репертуаре, пытаются Федотова обвинить, но их прыгающее не нормальное рыжее чудо, провокатор тот ещё
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NewLife
1666102339
Эти буденновцы от коммуникаций, владеют русским, а скорее казарменным, языком на уровне: "главный тренер буквально «заказывается» и планомерно уже третьи сутки разными способами «полоскается»". Если быдло тренер так себя ведет, то что можно ждать кроме малограмотного ржания от директора по коммуникациям с говорящей фамилией - Брейдо
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jek718875
1666102770
За такое ... отстранить Федотова на 50 лет
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paracetamol
1666103114
Удалить обоих за обоюдку!
Ответить
gor77
1666103614
Капец, какой-то. Развели срач все сми. А бомбардир, не имея своих журналистов, только и успевает всю "грязь" копировать. И НИ РАЗУ не извинится за недостоверную информацию. ((((( Типа, сайт о футболе.((((((((((((((((((((((((((((((((( Уже надоело всё это. Может всё-таки про футбол???? А???
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gennadiy
1666104231
Рыжий, больно нервный парень, с самого начала было видно
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slavа0508
1666104644
Стыдно господин Федотов в 56 лет вести себя как малолетка сопливая ,,,
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Беспонтий
1666105854
наконец то огрызнулись думалось уже что понишоу а не эскадрон -- никогда не стой позади лошади лягнёт мало не покажется
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Красногвардейчик
1666111985
Всё верно, нечего было скакать, орать, ручонками махать....получил ответ по русски!!! Мужик Валентиныч
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Из Твери Леха
1666122821
Всё это жалкая попытка поднять градус смотрибельности в нашем футболе. Ведь страдальцы особо ничего интересного на поле показать не могут, вот и приходится интерес вне поля демонстрировать.
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