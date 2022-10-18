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    «Тренер прибежал с провокациями и был послан». В ЦСКА отреагировали на обвинения в адрес Федотова за инцидент с Абаскалем

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал скандал с участием главного тренера команды Владимира Федотова и его коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю во время воскресного дерби.

    «Честно говоря, с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда.

    Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно уже третьи сутки разными способами «полоскается» через разные ТГ-каналы, через зам главреда одного из крупнейших изданий.

    Вначале делался акцент на «фейр-плей», но когда футбольная общественность не приняла аргументацию, и все также вопрос задавался самому Роману Зобнину, фокус был переключен на нашего главного тренера.

    И, удивительно, нашлась запись с матом! На футбольном поле, во время дерби. Когда на тебя летит и машет руками тренер соперника.

    Вчера мы смеялись над постом Максима Алланазарова, что Федотов раньше провоцировал Тедеско (!), теперь переключился на Абаскаля. Сегодня пришлось поменять стратегию.

    Да, Владимир Валентинович отправляет домой прибежавшего в перерыве Абаскаля. Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ?

    И на записи видно, как резервный судья обращается к Владимиру Валентиновичу: «Не ведитесь, не ведитесь!».

    Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС: «Провокационные действия».

    Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гайичу.

    У нас нет никакого желания копаться в этом – для дерби эмоции естественны. Но нас сильно беспокоит то, что случилось после матча, и мы уж молчим про «непричастные к клубу» комментарии про «конюха» и «Сочи» в исполнении Заремы Салиховой.

    Эта целенаправленная кампания к футболу и принципам этики отношения не имеет», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +48

      Клон Лосяша 34 секунды назад

      Я - ******, и ты - ******,
      Все мы, братцы, ******.
      Нынче дали нам, друзья,
      Целый чан ботвиньи!
      Мы на лавочках сидим,
      Из лоханочек едим,
      Ай-люли, ай-люли,
      Мы едим, едим.

      Ешьте, чавкайте дружней,
      Братцы-поросята!
      Мы похожи на свиней,
      Хоть ещё ребята.
      Наши хвостики крючком,
      Наши рыльца пятачком,
      Ай-люли, ай-люли,
      Наши рыльца пятачком.
      → https://pesenok.ru/10/Koshkin-dom/tekst-pesni-Ya-svinya-i-ty-svinya

      0
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      Рейтинг: +6500

      Беспонтий 10 минут назад

      наконец то огрызнулись
      думалось уже что понишоу а не эскадрон
      --

      никогда не стой позади лошади
      лягнёт мало не покажется

      3
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      Рейтинг: +48

      Клон Лосяша 23 минуты назад

      Последний раз болел за ЦСКА в декабре 1970 года, когда армейцы выиграли у Динамо доп. матч ЧМ СССР 4:3. Достойная команда была. После ни разу не болел. Но разгул свинарника - это что-то... наглость зашкаливает...хрюканье отовсюду...пятачок розовый- это звиздец!

      4
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      Рейтинг: +6500

      Беспонтий > Клон Лосяша 8 минут назад

      не болею
      но дерусь потому что ..дерусь
      за пал фёдоровича наверное

      3
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      Рейтинг: +48

      Клон Лосяша > Беспонтий 3 минуты назад

      Не перевариваю пищевиковскую баланду!
      Ты ****** и я ******: оба братцы ******;
      Ныне дали нам друзья целый чан ботвиньи!

      1
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      Рейтинг: +26456

      slavutiq70 31 минуту назад



      Стыдно господин Федотов в 56 лет вести себя как малолетка сопливая ,,,



      0
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      Рейтинг: +426

      gennadiy 37 минут назад

      Рыжий, больно нервный парень, с самого начала было видно

      5
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      Рейтинг: +1732

      gor77 48 минут назад

      Капец, какой-то.
      Развели срач все сми.
      А бомбардир, не имея своих журналистов, только и успевает всю "грязь" копировать. И НИ РАЗУ не извинится за недостоверную информацию. ((((( Типа, сайт о футболе.(((((((((((((((((((((((((((((((((
      Уже надоело всё это.
      Может всё-таки про футбол???? А???

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17228

      paracetamol 56 минут назад

      Удалить обоих за обоюдку!

      1
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      Рейтинг: +48

      Клон Лосяша 1 час назад

      Жаль, что Федотов не дал в рыло рыжему и не спонсировал ему вылет в Эвропу с приданием ускорения ногой! ****** потуги перешли все границы и должны быть пресечены жёстко! Иначе свинарник распоясается сильнее "собратьев" из шумерии!

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      Рейтинг: +1471

      jek718875 1 час назад

      За такое ... отстранить Федотова на 50 лет

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      Рейтинг: +66229

      portero > jek718875 56 минут назад

      А может поросят визжащих, причем всегда, уже достали ваши визги по поводу и без.....
      главные истерички в том числе и болельщики....

      6
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      Рейтинг: +512

      klimovich 1 час назад

      Какие еще будут варианты оправданий?

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