Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Фанаты «Ливерпуля» бросали монеты в Гвардиолу. Клопп извинился перед тренером «Манчестер Сити»

    В 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» – 1:0.

    В ходе матча фанаты мерсисайдцев бросали монеты в главного тренера соперника Хосепа Гвардиолу.

    Испанец подтвердил это, отметив, что в него ни разу не попали.

    «Ливерпуль» осудил поведение болельщиков и пообещал найти виновных. Им грозит пожизненный запретит на посещение «Энфилда».

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также раскритиковал фанатов за случившееся.

    «Ужасно. Мне очень жаль. Я прошу прощения за это. Не знал об этой ситуации. Такого никогда не должно было произойти, никогда», – сказал Клопп.

    Новости по теме
    Клопп – единственный тренер, у которого в матчах с командами Гвардиолы больше побед, чем поражений
    Победный гол в ворота «Ман Сити» Салах забил с передачи Алиссона – он отдает голевые действия четыре сезона АПЛ подряд
    АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Манчестер Сити» первое поражение, Салах забил с ассиста Алисона 8
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11