Фанаты «Ливерпуля» бросали монеты в Гвардиолу. Клопп извинился перед тренером «Манчестер Сити»

В 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» – 1:0.

В ходе матча фанаты мерсисайдцев бросали монеты в главного тренера соперника Хосепа Гвардиолу.

Испанец подтвердил это, отметив, что в него ни разу не попали.

«Ливерпуль» осудил поведение болельщиков и пообещал найти виновных. Им грозит пожизненный запретит на посещение «Энфилда».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также раскритиковал фанатов за случившееся.

«Ужасно. Мне очень жаль. Я прошу прощения за это. Не знал об этой ситуации. Такого никогда не должно было произойти, никогда», – сказал Клопп.