АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Манчестер Сити» первое поражение, Салах забил с ассиста Алисона

«Ливерпуль» на «Энфилде» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ.

Единственный гол на 76-й минуте забил Мохамед Салах. Результативную передачу ему сделал вратарь Алисон.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сити» потерпел первое поражение и идет вторым, отставание от лидирующего «Арсенала» – четыре очка.

Англия. АПЛ. 11-й тур

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Салах, 76.

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