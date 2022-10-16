Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Манчестер Сити» первое поражение, Салах забил с ассиста Алисона

    «Ливерпуль» на «Энфилде» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ.

    Единственный гол на 76-й минуте забил Мохамед Салах. Результативную передачу ему сделал вратарь Алисон.

    «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сити» потерпел первое поражение и идет вторым, отставание от лидирующего «Арсенала» – четыре очка.

    Англия. АПЛ. 11-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Салах, 76.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    Победный гол в ворота «Ман Сити» Салах забил с передачи Алиссона – он отдает голевые действия четыре сезона АПЛ подряд
    АПЛ. «Арсенал» победил «Лидс» и продолжает лидировать в чемпионате
    АПЛ. «МЮ» не смог обыграть «Ньюкасл», «Челси» благодаря дублю Маунта победил «Астон Виллу» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1920

      Maxi_7 2 часа назад

      Матч супер, конечно, был. В принципе ничего удивительного, для красных это был матч жизни и смерти... по игре голубых укатали в асфальт сегодня, но у Ливера как всегда главная головная боль проблема с реализацией. По хорошему счёт 6-0 должен был быть... тот же Мадрид половину моментов из этого точно бы реализовал.
      Красных с победой, чемпионат только начался ещё всё впереди!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12074

      DeStar > Maxi_7 2 часа назад

      ну так-то почти четверть апл уже прошла) а у ливерпуля отставание от лидера уже вдвое очков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      сутулая собака и лисы > DeStar 1 час назад

      не удивительно, Ливерпуль проиграл тому самому лидеру ;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1920

      Maxi_7 > DeStar 1 час назад

      Как бы мне не хотелось верить в сказку, думается мне, вряд ли Арсенал сможет держать такой уровень весь сезон, у нас традиция - обсираться весной.
      Ну а от Сити с учётом матча в запасе у Ливера отставание 7 очков, это в прицнипе догоняемо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12074

      DeStar > Maxi_7 38 минут назад

      ну сейчас ливерпуль так играет ,что я бы не стал игру в запасе считтаь как +3 очка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1920

      Maxi_7 > DeStar 15 минут назад

      Последние 2 игры они на подъеме, да и в целом, я думаю, что глобально ничего страшного не случилось, я не склонен был изначально паниковать как многие, мол седьмой сезон Клоппа, проклятие и т.д. Просто на мой взгляд пацаны были на жесткой дизморали после очередного провального сезона, плюс Нуньес тоже не алё пока совершенно, адекватной замены Мане ещё нет. Но, уверен, после чм Ливер ход наберёт и всё вернётся на круги своя. Клопп классный тренер как ни крути, да и состав в целом норм.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11