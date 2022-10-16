АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Манчестер Сити» первое поражение, Салах забил с ассиста Алисона

Матч супер, конечно, был. В принципе ничего удивительного, для красных это был матч жизни и смерти... по игре голубых укатали в асфальт сегодня, но у Ливера как всегда главная головная боль проблема с реализацией. По хорошему счёт 6-0 должен был быть... тот же Мадрид половину моментов из этого точно бы реализовал.
Красных с победой, чемпионат только начался ещё всё впереди!
«Ливерпуль» на «Энфилде» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ.
Единственный гол на 76-й минуте забил Мохамед Салах. Результативную передачу ему сделал вратарь Алисон.
«Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сити» потерпел первое поражение и идет вторым, отставание от лидирующего «Арсенала» – четыре очка.
Англия. АПЛ. 11-й тур
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Салах, 76.