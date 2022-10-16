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  • Победный гол в ворота «Ман Сити» Салах забил с передачи Алиссона – он отдает голевые действия четыре сезона АПЛ подряд

Победный гол в ворота «Ман Сити» Салах забил с передачи Алиссона – он отдает голевые действия четыре сезона АПЛ подряд

16 октября 2022, 20:38

Главный матч тура АПЛ – поединок «Ливерпуля» и «Ман Сити». Гости открыли счет усилиями Фила Фодена, но арбитр отменил мяч из-за фола Эрлинга Холанда на Фабиньо.

«Ливерпуль» ответил результативным ударом Мохамеда Салаха – и этот мяч судья уже не отменил. Важнейшая деталь этого момента – голевой пас Алиссона на Салаха. Кипер «Ливерпуля» делает голевые действия четыре сезона АПЛ подряд.

Как это было в предыдущие сезоны:

• Сезон-2021/22, февраль-2022: Алиссон ассистировал на Салаха в матче против «Норвича». И это был решающий мяч (второй) «Ливерпуля» – встреча завершилась его победой со счетом 3:1. Тогда Юрген Клопп говорил: «Возможно, если у нас будут проблемы в полузащите, то мы переведем Алиссона в полузащиту. Пока он отдает голевые передачи лучше, чем отбивает мячи. Разумеется, это шутка».

• Сезон-2020/21, май-2021: в матче с «Вест Бромвичем» при ничейном счете 1:1 пошел на 94-й минуте пошел в штрафную, а на 95-й забил гол с подачи Трента. Он стал шестым вратарем в истории Премьер-лиги, который забил с игры. Забитый гол Алиссон посвятил погибшему отцу:

«Меня переполняют эмоции. В последний месяц столько всего случилось со мной и моей семьей, но футбол – моя жизнь.

Я играл с отцом с тех пор, как помню себя. Надеюсь, отец был сегодня тут и видел. Уверен, он празднует вместе с Богом».

• Сезон-2019/20, январь-2020: «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» 2:0. А Алиссон отдал голевую передачу на Салаха на 93-й минуте – второй мяч в этой встрече.

Сам Алиссон лишь однажды (после февральского ассиста) объяснял свою манию совершать голевые действия: «Когда я был маленький, то играл в полузащите. Это было недолго, но тренер навсегда научил меня делать абсолютно любые передачи осознанно. Так я работаю и сейчас. В том моменте я прекрасно видел Салаха. Классно, что ».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Сити Алиссон
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