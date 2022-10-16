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    «Все возможно». Малком – об игре за сборную России

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал, когда получит российский паспорт.

    – Я не знаю, когда получу российский паспорт, может, получу через месяц.

    – А это ваше решение получить паспорт? Или в клубе вас попросили?

    – Для меня в любом случае это хорошо.

    – Вы сможете играть за сборную России?

    – Я не знаю, если честно.

    – А хотите?

    – Не знаю, посмотрим. Все возможно.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
    • По информации инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      Александр.Т. 32 минуты назад

      Пусть играет за сборную Бразилии, или что потянуть не может чтобы попасть в заявку сборной Бразилии?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4907

      PAREVG. 1 час назад

      Скажем дружно - нахрен нужно.

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