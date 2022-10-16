«Все возможно». Малком – об игре за сборную России

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, когда получит российский паспорт.
– Я не знаю, когда получу российский паспорт, может, получу через месяц.
– А это ваше решение получить паспорт? Или в клубе вас попросили?
– Для меня в любом случае это хорошо.
– Вы сможете играть за сборную России?
– Я не знаю, если честно.
– А хотите?
– Не знаю, посмотрим. Все возможно.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
- По информации инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.
Источник: «РБ Спорт»