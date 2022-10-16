«Все возможно». Малком – об игре за сборную России

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, когда получит российский паспорт.

– Я не знаю, когда получу российский паспорт, может, получу через месяц.

– А это ваше решение получить паспорт? Или в клубе вас попросили?

– Для меня в любом случае это хорошо.

– Вы сможете играть за сборную России?

– Я не знаю, если честно.

– А хотите?

– Не знаю, посмотрим. Все возможно.