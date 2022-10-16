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    РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» и вернули «Локомотив» в зону стыков

    «Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ переиграли «Сочи». Оба гола забиты в первом тайме.

    Самарцы покинули зону переходных матчей, вернув туда «Локомотив». Сочинцы занимают шестое место.

    У «Сочи» одна победа в последних шести матчах.

    «Крылья» впервые в сезоне РПЛ победили дома.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чиркович, 24; 2:0 – Пиняев, 45+1.

    «Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Чиркович (Бабкин, 65), Коваленко, Витюгов (Соколов, 88), Пиняев (Хубулов, 82), Рахманович (Цыпченко, 89), Глушенков (Барач, 82).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов (Мещанинов, 46), Джорджевич (Ушатов, 46), Сарвели (Жоаозиньо, 46).

    Предупреждения: Чиркович, 64; Евгеньев, 90+6 – Джорджевич, 19; Шипунов, 28; Сиссако, 46; Терехов, 89.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5844

      Красногорск_Фан 16 секунд назад

      Заголовок в точку (( Голы Крыльев получились красивые, с победой

      0
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      Рейтинг: +6676

      sochi-2013 40 секунд назад

      Растащили интересную команду, на игру которой было приятно смотреть.
      И здесь серость получилась, и там игроки потерялись.
      О Нобоа можно сказать, что "один в поле не воин"!

      0
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      Рейтинг: +66196

      portero 2 минуты назад

      Крылья с победой!!!!
      А то от судеек им достаётся побольше других, очечков недобирают....

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      Рейтинг: +4514

      ААМ 9 минут назад

      Крылья молодцы, а Сочи сдуваются

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