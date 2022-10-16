РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» и вернули «Локомотив» в зону стыков

«Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ переиграли «Сочи». Оба гола забиты в первом тайме.

Самарцы покинули зону переходных матчей, вернув туда «Локомотив». Сочинцы занимают шестое место.

У «Сочи» одна победа в последних шести матчах.

«Крылья» впервые в сезоне РПЛ победили дома.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чиркович, 24; 2:0 – Пиняев, 45+1.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Чиркович (Бабкин, 65), Коваленко, Витюгов (Соколов, 88), Пиняев (Хубулов, 82), Рахманович (Цыпченко, 89), Глушенков (Барач, 82).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов (Мещанинов, 46), Джорджевич (Ушатов, 46), Сарвели (Жоаозиньо, 46).

Предупреждения: Чиркович, 64; Евгеньев, 90+6 – Джорджевич, 19; Шипунов, 28; Сиссако, 46; Терехов, 89.

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