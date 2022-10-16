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РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» и вернули «Локомотив» в зону стыков

16 октября 2022, 16:01
13

«Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ переиграли «Сочи». Оба гола забиты в первом тайме.

Самарцы покинули зону переходных матчей, вернув туда «Локомотив». Сочинцы занимают шестое место.

У «Сочи» одна победа в последних шести матчах.

«Крылья» впервые в сезоне РПЛ победили дома.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чиркович, 24; 2:0 – Пиняев, 45+1.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Чиркович (Бабкин, 65), Коваленко, Витюгов (Соколов, 88), Пиняев (Хубулов, 82), Рахманович (Цыпченко, 89), Глушенков (Барач, 82).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов (Мещанинов, 46), Джорджевич (Ушатов, 46), Сарвели (Жоаозиньо, 46).

Предупреждения: Чиркович, 64; Евгеньев, 90+6 – Джорджевич, 19; Шипунов, 28; Сиссако, 46; Терехов, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи Локомотив
Комментарии (13)
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ААМ
1665925391
Крылья молодцы, а Сочи сдуваются
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portero
1665925769
Крылья с победой!!!! А то от судеек им достаётся побольше других, очечков недобирают....
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sochi-2013
1665925896
Растащили интересную команду, на игру которой было приятно смотреть. И здесь серость получилась, и там игроки потерялись. О Нобоа можно сказать, что "один в поле не воин"!
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slavа0508
1665925952
С Победой Крылышки !!!Хороший матч ,,,
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Ill Ich
1665926073
Два разящих удара "Крыльев" были стремительными и блестящими, это смотрелось очень здорово!
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zigbert
1665926891
Очень уверенно провел Крылья Советов эту встречу. Первый гол был забит в результате четко разыгранной комбинации а второй с помощью индивидуальный действий Пиняева. Крылья с победой!
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Sviro
1665926983
Первый тайм - прекрасная игра. Второй - почти все доигрывали. Хотя, у КрыС были неплохие заявки на 3-0
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JTherry
1665927134
КС спокойно, на классе, отодрали "колизейщиков"...) с победой, КС..!!!
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ySS
1665927909
Рад за Крылья! Голы отличные, победа абсолютно по делу.
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knikos
1665934761
У Сочи вроде два тренера , а на самом деле - ни одного ! Крылья- с заслуженной победой !
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