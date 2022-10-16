Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за трансфер в «Барселону»

«Атлетико» выкупил форварда Антуана Гризманна у «Барселоны». Игрок извинился перед фанатами мадридцев, что перешел в 2019 году в каталонский клуб.

«Очень горд, что полностью вернулся в «Атлетико». Прошу прощения у фанатов клуба за тот переход. Буду делать это на поле, отдавая себя команде», – сказал француз.