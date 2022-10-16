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    Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за трансфер в «Барселону»

    «Атлетико» выкупил форварда Антуана Гризманна у «Барселоны». Игрок извинился перед фанатами мадридцев, что перешел в 2019 году в каталонский клуб.

    «Очень горд, что полностью вернулся в «Атлетико». Прошу прощения у фанатов клуба за тот переход. Буду делать это на поле, отдавая себя команде», – сказал француз.

    • Сообщалось, что «Атлетико» выкупил француза за 20 миллионов евро + бонусы.
    • Изначально «Барса» требовала за игрока 40 миллионов.
    • В 2019 году Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барсу» за 120 миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1918

      Maxi_7 1 час назад

      Уже год в команде играет и только сейчас додумался извиниться... оно и понятно, контракт теперь полноценный подписал, теперь можно снова в вечной любви клясться, собственно, если бы его вернули обратно в Барсу, уверен, он тоже самое бы делал там...

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