«Атлетико» договорился с «Барсой» о выкупе Гризманна за 20 миллионов (Marca)

Нападающий Антуан Гризманн близок к полноценному переходу из «Барселоны» в «Атлетико».
По информации Marca, клубы договорились о снижении суммы выкупа за игрока с 40 до 20 миллионов евро. Еще 2 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов.
Сам Гризманн подпишет контракт с «Атлетико» на четыре года. Его зарплата снизится на 30 процентов – до 7 миллионов евро в год.
- «Атлетико» должен был выкупить Гризманна за 40 миллионов, если он провел бы не менее 45 минут в 50% матчей за 2 сезона.
- В этом сезоне француза стали выпускать только на замену после 60-й минуты.
- «Барса» планировала подать в суд из-за сложившейся ситуации.
Источник: Marca