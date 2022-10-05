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    «Атлетико» договорился с «Барсой» о выкупе Гризманна за 20 миллионов (Marca)

    Нападающий Антуан Гризманн близок к полноценному переходу из «Барселоны» в «Атлетико».

    По информации Marca, клубы договорились о снижении суммы выкупа за игрока с 40 до 20 миллионов евро. Еще 2 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов.

    Сам Гризманн подпишет контракт с «Атлетико» на четыре года. Его зарплата снизится на 30 процентов – до 7 миллионов евро в год.

    • «Атлетико» должен был выкупить Гризманна за 40 миллионов, если он провел бы не менее 45 минут в 50% матчей за 2 сезона.
    • В этом сезоне француза стали выпускать только на замену после 60-й минуты.
    • «Барса» планировала подать в суд из-за сложившейся ситуации.

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    Источник: Marca

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