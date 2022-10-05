«Атлетико» договорился с «Барсой» о выкупе Гризманна за 20 миллионов (Marca)

Нападающий Антуан Гризманн близок к полноценному переходу из «Барселоны» в «Атлетико».

По информации Marca, клубы договорились о снижении суммы выкупа за игрока с 40 до 20 миллионов евро. Еще 2 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов.

Сам Гризманн подпишет контракт с «Атлетико» на четыре года. Его зарплата снизится на 30 процентов – до 7 миллионов евро в год.