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    «Он будет востребован как спортивный чиновник». Депутат Свищев – о Дзюбе

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

    «Перспективы есть у любого гражданина РФ. Самое главное — следовать законам, соответствовать требованиям для кандидатов в депутаты и получить поддержку определенного количества депутатов, необходимых, чтобы количество голосов соответствовали прохождения в Госдуму, то есть партию, в которую он хочет. Хотя может быть и самовыдвиженцем. И вообще, есть много разных форм для того, чтобы попасть в Госдуму.

    Мне кажется, известности, в том числе скандальной, у Артема хватает. У нас много известных депутатов-спортсменов и артистов. Насколько он хочет, надо понять у него. Карьера спортсмена — это одно, а карьера политика — другое. Например, был у нас депутат Марат Сафин. Как спортсмен мы его хорошо помним, но как депутат почему-то долго не стал работать. Марат Сафин — толковый парень. Просто понял, что это не его.

    И почему поставили крест на спортивной карьере? Он играть не закончил. Как спортивный чиновник он будет востребован. Свой опыт он может передать молодым как тренер и наставник, как футбольный функционер. Он может много пользы принести для общества в будущем», — сказал Свищев.

    • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
    • Дзюба играл за Россию на Евро и ЧМ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2134

      kvm 52 минуты назад

      Свой опыт дрочки он может передать молодым...

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      Рейтинг: +602

      RUSARM > kvm 7 минут назад

      Ну да молодым будет полезно,да старым в думе!!!

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