«Он будет востребован как спортивный чиновник». Депутат Свищев – о Дзюбе

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

«Перспективы есть у любого гражданина РФ. Самое главное — следовать законам, соответствовать требованиям для кандидатов в депутаты и получить поддержку определенного количества депутатов, необходимых, чтобы количество голосов соответствовали прохождения в Госдуму, то есть партию, в которую он хочет. Хотя может быть и самовыдвиженцем. И вообще, есть много разных форм для того, чтобы попасть в Госдуму.

Мне кажется, известности, в том числе скандальной, у Артема хватает. У нас много известных депутатов-спортсменов и артистов. Насколько он хочет, надо понять у него. Карьера спортсмена — это одно, а карьера политика — другое. Например, был у нас депутат Марат Сафин. Как спортсмен мы его хорошо помним, но как депутат почему-то долго не стал работать. Марат Сафин — толковый парень. Просто понял, что это не его.

И почему поставили крест на спортивной карьере? Он играть не закончил. Как спортивный чиновник он будет востребован. Свой опыт он может передать молодым как тренер и наставник, как футбольный функционер. Он может много пользы принести для общества в будущем», — сказал Свищев.