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  • «Он будет востребован как спортивный чиновник». Депутат Свищев – о Дзюбе

«Он будет востребован как спортивный чиновник». Депутат Свищев – о Дзюбе

15 октября 2022, 21:36
3

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

«Перспективы есть у любого гражданина РФ. Самое главное — следовать законам, соответствовать требованиям для кандидатов в депутаты и получить поддержку определенного количества депутатов, необходимых, чтобы количество голосов соответствовали прохождения в Госдуму, то есть партию, в которую он хочет. Хотя может быть и самовыдвиженцем. И вообще, есть много разных форм для того, чтобы попасть в Госдуму.

Мне кажется, известности, в том числе скандальной, у Артема хватает. У нас много известных депутатов-спортсменов и артистов. Насколько он хочет, надо понять у него. Карьера спортсмена — это одно, а карьера политика — другое. Например, был у нас депутат Марат Сафин. Как спортсмен мы его хорошо помним, но как депутат почему-то долго не стал работать. Марат Сафин — толковый парень. Просто понял, что это не его.

И почему поставили крест на спортивной карьере? Он играть не закончил. Как спортивный чиновник он будет востребован. Свой опыт он может передать молодым как тренер и наставник, как футбольный функционер. Он может много пользы принести для общества в будущем», — сказал Свищев.

  • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
  • Дзюба играл за Россию на Евро и ЧМ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (3)
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kvm
1665859271
Свой опыт дрочки он может передать молодым...
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Krics
1665867696
Что то не припомню, в Союзе спортсменов депутатов.
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