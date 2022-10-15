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    Карпукас: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поговорил о ситуации в команде.

    — Ты парень, который провел в «Локомотиве» практически всю жизнь. Тебе не обидно, что вас сейчас называют претендентом на вылет?

    — Мы сами довели ситуацию до этого. Конечно же, мне обидно. Я очень сильно люблю этот клуб, очень переживаю за то, что происходит. Так получилось.

    — Ты уверен в том, что «Локомотив» не вылетит в этом сезоне?

    — Да, я уверен в этом. Сейчас дошло до такого момента, что все должны вывозить не только на классе, но и за счет старания. У нас есть все-таки класс и желание побеждать, поэтому мы должны подниматься в турнирной таблице наверх.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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