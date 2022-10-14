Умер основатель «Факела» Скачилов

«Факел» сообщил о смерти Виктора Николаевича Скачилова – основателя клуба. Ему было 87 лет.
«Волей судьбы уроженец Иркутской области вписал своe имя в историю как один из создателей первых ракетных двигателей в стране. И сам положил начало яркой футбольной истории – истории клуба «Факел».
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», – написали воронежцы
- Скачилов был доктором технических наук.
- «Факел» в этом году вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
- Команда идет в РПЛ 13-й.
Источник: телеграм-канал «Факела»