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    Умер основатель «Факела» Скачилов

    «Факел» сообщил о смерти Виктора Николаевича Скачилова – основателя клуба. Ему было 87 лет.

    «Волей судьбы уроженец Иркутской области вписал своe имя в историю как один из создателей первых ракетных двигателей в стране. И сам положил начало яркой футбольной истории – истории клуба «Факел».

    Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», – написали воронежцы

    • Скачилов был доктором технических наук.
    • «Факел» в этом году вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
    • Команда идет в РПЛ 13-й.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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