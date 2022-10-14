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Умер основатель «Факела» Скачилов

14 октября 2022, 19:28
1

«Факел» сообщил о смерти Виктора Николаевича Скачилова – основателя клуба. Ему было 87 лет.

«Волей судьбы уроженец Иркутской области вписал своe имя в историю как один из создателей первых ракетных двигателей в стране. И сам положил начало яркой футбольной истории – истории клуба «Факел».

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», – написали воронежцы

  • Скачилов был доктором технических наук.
  • «Факел» в этом году вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
  • Команда идет в РПЛ 13-й.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел
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Таврида
1665770816
- Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя © Тогда - конструктор ракетных двигателей и основатель клуба, сейчас - блоггер и звезда тик-тока...
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