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    Семин не видит фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «Обе команды хорошо подготовлены к дерби. Надеемся и ждем, что будет хороший футбол. Фаворита в дерби нет.

    Кто сейчас в лучшей форме – Соболев или Чалов? Они оба играют хорошо. У каждого футболиста есть свои хорошие качества. Именно на Александра и Федора играют партнеры в нынешнем сезоне», – заявил Семин.

    • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
    • Дерби начнется в 20:00 мск.
    • Обе команды идут в топ-4 РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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