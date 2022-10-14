Семин не видит фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Обе команды хорошо подготовлены к дерби. Надеемся и ждем, что будет хороший футбол. Фаворита в дерби нет.
Кто сейчас в лучшей форме – Соболев или Чалов? Они оба играют хорошо. У каждого футболиста есть свои хорошие качества. Именно на Александра и Федора играют партнеры в нынешнем сезоне», – заявил Семин.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
- Дерби начнется в 20:00 мск.
- Обе команды идут в топ-4 РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»