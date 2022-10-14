Семин не видит фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Обе команды хорошо подготовлены к дерби. Надеемся и ждем, что будет хороший футбол. Фаворита в дерби нет.

Кто сейчас в лучшей форме – Соболев или Чалов? Они оба играют хорошо. У каждого футболиста есть свои хорошие качества. Именно на Александра и Федора играют партнеры в нынешнем сезоне», – заявил Семин.