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    Подруга Гогричиани: «Гоча извиняется и умоляет забрать заявление. Говорит, что повесится, если не сможет играть»

    Кристина Куддус, подруга футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о просьбе футболиста забрать заявление из полиции.

    • Бывшая девушка Гогричиани Кристина Куддус рассказала об избиениях.
    • Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.
    • Полиция Калининграда начала проверку.

    «Гоча пытается все решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло все дальше, так как это сломает ему карьеру и он не сможет играть в футбол.

    Хочет, чтобы заявление было забрано мной, умоляет об этом и говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится», – сказала Куддус

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +721

      3meeeD 57 минут назад

      Так она же поднакаченнее его будет!
      Че в ответку дрыщу не зарядила?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2095

      Dr.Metal 2 часа назад

      Ну и дура, так мужика позорит публично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1391

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      А у него батя ,часом, не за "Жемчужину" сочинскую играл в 90-е?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17395

      Cleaner 2 часа назад

      Шалава.(
      И что, других новостей нет? Которые к ФУТБОЛУ относятся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20169

      derrik2000 2 часа назад

      Ща будет "новость от Гогричиани": " Она сутками простаивает под моими окнами, рвётся на базу, где мы тренируемся, да охрана не пускает, звонит постоянно и умоляет простить её".
      )))

      0
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      Рейтинг: +81

      odessakmv > derrik2000 1 час назад

      ну как-то так и было пока она его в койку не затащила, а теперь на бабки разводит

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