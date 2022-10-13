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  • Подруга Гогричиани: «Гоча извиняется и умоляет забрать заявление. Говорит, что повесится, если не сможет играть»

Подруга Гогричиани: «Гоча извиняется и умоляет забрать заявление. Говорит, что повесится, если не сможет играть»

13 октября 2022, 18:59
6

Кристина Куддус, подруга футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о просьбе футболиста забрать заявление из полиции.

  • Бывшая девушка Гогричиани Кристина Куддус рассказала об избиениях.
  • Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.
  • Полиция Калининграда начала проверку.

«Гоча пытается все решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло все дальше, так как это сломает ему карьеру и он не сможет играть в футбол.

Хочет, чтобы заявление было забрано мной, умоляет об этом и говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится», – сказала Куддус

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Балтика Гогричиани Гоча
Комментарии (6)
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derrik2000
1665677204
Ща будет "новость от Гогричиани": " Она сутками простаивает под моими окнами, рвётся на базу, где мы тренируемся, да охрана не пускает, звонит постоянно и умоляет простить её". )))
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Sedoi_Goblin
1665677519
А у него батя ,часом, не за "Жемчужину" сочинскую играл в 90-е?
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Dr.Metal
1665678259
Ну и дура, так мужика позорит публично
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3meeeD
1665682716
Так она же поднакаченнее его будет! Че в ответку дрыщу не зарядила?
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Bozigit
1665759490
Хороший футбол
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