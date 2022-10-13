Подруга Гогричиани: «Гоча извиняется и умоляет забрать заявление. Говорит, что повесится, если не сможет играть»

Кристина Куддус, подруга футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о просьбе футболиста забрать заявление из полиции.

Бывшая девушка Гогричиани Кристина Куддус рассказала об избиениях.

Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.

Полиция Калининграда начала проверку.

«Гоча пытается все решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло все дальше, так как это сломает ему карьеру и он не сможет играть в футбол.

Хочет, чтобы заявление было забрано мной, умоляет об этом и говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится», – сказала Куддус