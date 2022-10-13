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    Промес оценил вклад Абаскаля в результаты «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

    «Результаты «Спартака»? У нас новый тренер. Он проводит огромную работу, чтобы собрать команду. Он доносит свои мысли. Команда понимает, что он хочет видеть на поле.

    Команда в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы находимся в пути. Нам есть в чем прибавлять. Я бы не хотел говорить о чемпионской гонке, поговорим об этом к завершению чемпионата», — сказал

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 3-й.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (16 октября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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