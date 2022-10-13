Промес оценил вклад Абаскаля в результаты «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«Результаты «Спартака»? У нас новый тренер. Он проводит огромную работу, чтобы собрать команду. Он доносит свои мысли. Команда понимает, что он хочет видеть на поле.

Команда в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы находимся в пути. Нам есть в чем прибавлять. Я бы не хотел говорить о чемпионской гонке, поговорим об этом к завершению чемпионата», — сказал