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    Павлюченко: «Теперь Промес может спокойно ехать играть в Англию!»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил 10+ голов за команду в пяти сезонах РПЛ. Достижение прокомментировал экс-форвард москвичей Роман Павлюченко.

    «Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Пускай продолжает в том же духе. Я, если честно, за него очень рад! Так как он побил мой рекорд, теперь Квинси может спокойно ехать играть в Англию!» – сказал Павлюченко.

    • 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10442

      R_a_i_n 16 минут назад

      Нечего ему там делать! Нам на замену такого же не купить!

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