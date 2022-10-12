Павлюченко: «Теперь Промес может спокойно ехать играть в Англию!»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил 10+ голов за команду в пяти сезонах РПЛ. Достижение прокомментировал экс-форвард москвичей Роман Павлюченко.

«Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Пускай продолжает в том же духе. Я, если честно, за него очень рад! Так как он побил мой рекорд, теперь Квинси может спокойно ехать играть в Англию!» – сказал Павлюченко.