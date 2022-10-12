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  • Павлюченко: «Теперь Промес может спокойно ехать играть в Англию!»

Павлюченко: «Теперь Промес может спокойно ехать играть в Англию!»

12 октября 2022, 12:21
8

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил 10+ голов за команду в пяти сезонах РПЛ. Достижение прокомментировал экс-форвард москвичей Роман Павлюченко.

«Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Пускай продолжает в том же духе. Я, если честно, за него очень рад! Так как он побил мой рекорд, теперь Квинси может спокойно ехать играть в Англию!» – сказал Павлюченко.

  • 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
  • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
  • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Промес Квинси
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1665567042
Нечего ему там делать! Нам на замену такого же не купить!
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Persona_non_Grata
1665569835
А что он там забыл ?)
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Fialet
1665570118
Его там заклюют за то, что играл в России.
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шахта Заполярная
1665570173
Глупость ты Рома написал. Антоха в Спартаке как дома.
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апоголлл
1665586727
ага, и в англии протирать скамейку,лучше уж пусть тут играет.
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jek718875
1665587423
Здесь он закончит карьеру, по горбу будут дубиной бить, рогами в землю упрётся, но не уйдёт
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