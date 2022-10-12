Пиоли – о 0:2 с «Челси»: «После матча сказал судье все, что о нем думаю»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

«Мне не нужно смотреть повтор момента с пенальти и удалением, я сразу все понял. После матча я сказал судье все, что о нем думаю. У меня не идеальный английский, но думаю, что он уловил общую идею...» – сказал Пиоли.