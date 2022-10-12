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    Пиоли – о 0:2 с «Челси»: «После матча сказал судье все, что о нем думаю»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

    «Мне не нужно смотреть повтор момента с пенальти и удалением, я сразу все понял. После матча я сказал судье все, что о нем думаю. У меня не идеальный английский, но думаю, что он уловил общую идею...» – сказал Пиоли.

    • Судья удалил защитника «Милана» Фикайо Томори на 18-й минуте и назначил пенальти.
    • Неделю назад «Челси» разгромил «Милан» в Лондоне со счетом 3:0.
    • Команда Грэма Поттера возглавила группу Е, «Милан» опустился на третье место.

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    Источник: Football Italia

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