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    «Милан» и «Челси» назвали стартовые составы. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Милана» и «Челси» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Томори, Габбиа, Эрнандес, Крунич, Тонали, Беннасер, Леау, Диас, Жиру.

    «Челси»: Кепа, Чилвел, Силва, Чалоба, Кулибали, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 мск.
    • В 3-м туре «Челси» разгромил «Милан» со счетом 3:0.
    • Лондонцы идут на втором месте в группе Е, опережая миланцев по дополнительным показателям.

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    Источник: Бомбардир.ру

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