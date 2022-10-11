«Милан» и «Челси» назвали стартовые составы. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Челси» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Томори, Габбиа, Эрнандес, Крунич, Тонали, Беннасер, Леау, Диас, Жиру.
«Челси»: Кепа, Чилвел, Силва, Чалоба, Кулибали, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 мск.
- В 3-м туре «Челси» разгромил «Милан» со счетом 3:0.
- Лондонцы идут на втором месте в группе Е, опережая миланцев по дополнительным показателям.
Источник: Бомбардир.ру