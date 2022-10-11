Лига чемпионов. «Челси» во второй раз за неделю победил «Милан» и стал лидером группы

«Челси» обыграл «Милан» (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Оба гола английский клуб забил в первом тайме. Итальянцы играли в меньшинстве с 18-й минуты после удаления защитника Фикайо Томори.

Неделю назад «Челси» разгромил «Милан» в Лондоне со счетом 3:0. Команда Грэма Поттера возглавила группу Е, «Милан» опустился на третье место.

Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

Милан (Италия) – Челси (Англия) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Жоржиньо (с пенальти), 21; 0:2 – Обамеянг, 34.

Удаления: Томори, 18 – нет.

Динамо З (Хорватия) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зайвальд, 12; 1:1 – Любичич, 40.

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