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  • «Юве» кошмарно выступает в Серии А и близок к вылету из ЛЧ. Реакция боссов – полная поддержка Аллегри

«Юве» кошмарно выступает в Серии А и близок к вылету из ЛЧ. Реакция боссов – полная поддержка Аллегри

11 октября 2022, 23:24

Август-2022, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов: «Нам досталась хорошая группа. У «Ювентуса» есть все шансы, чтобы показать отличные результаты и выйти в плей-офф. Конечно, нам не будет легко, но мы уверены, что достигнем успеха».

На всякий случай напомним: «Юве» играет с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби» из Хайфы.

Спустя четыре матча фанатам «Ювентуса» группа в ЛЧ уже не кажется легкой прогулкой. Все это накладывается на прочие проблемы команды, но Массимилиано Аллегри будто бы вообще не затрагивает тема увольнения.

У «Ювентуса» все плохо и в чемпионате, и в Лиге чемпионов

Начнем с ЛЧ, там там у «Ювентуса» все совсем плохо:

  • Поражение от «ПСЖ» 1:2;
  • Поражение от «Бенфики» 1:2;
  • Победа над «Маккаби» 3:1;
  • Поражение от «Маккаби» 0:2.

После четырех матчей у «Юве» три очка. А его группа в Лиге чемпионов выглядит так:

Если «ПСЖ» и «Бенфика» победят хоть в одном матче в ближайшее время, то положение «Юве» резко усложнится. Впервые в истории «Ювентус» проиграл три из четырех первых матчей в ЛЧ.

Как отреагировал на это Аллегри: «Когда испытание становится сложнее, оно становится еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке».

Как клуб идет в Серии А: 13 очков в 9 матчах – к 10-му туру клуб подходит на 8-м месте. Но, кажется, Аллегри не грозит увольнение даже в этой ситуации.

Клуб защищает Аллегри – руководство очень много говорит о доверии

Вот несколько фраз боссов «Ювентуса» о судьбе Аллегри:

  • Эта была сказана сразу после поражения от «Маккаби»: «Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Аллегри – тренер «Ювентуса» и останется им. Мы всегда принимаем решения в конце сезона»;
  • После последнего поражения в Серии А (от «Милана»): «Мы максимально уверены в Аллегри, в данный момент не нужно искать виновника. Нам нужно заново обрести дух «Ювентуса» – дух, который ведет к победе. Мы должны преодолеть этот момент, но прежде всего важно обрести свой дух»;

  • После поражения от «Монцы»: «Аллегри – наш тренер, нет смысла в разговорах о его увольнении. Мы доверяем ему»;
  • Андреа Аньелли – после ничьи с «Салернитаной» (вторая подряд в чемпионате на тот момент): «Мне нравится футбол Аньелли. Он ставит красивую и интересную игру».

Откуда такая преданность? Ответ на этот вопрос раскрывается в инсайде Corriere della Sera. По данным газеты, вице-президент клуба Павел Недвед предлагал уволить Аллегри, но остальное руководство его не поддержало. Причина – огромная неустойка Аллегри в 21 млн евро.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Аллегри Массимилиано
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