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    «Знал, куда идет». Экс-тренер Дзюбы в «Спартаке» объяснил неудачную игру Артема в Турции

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о неудачном старте форварда «Демирспора» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

    «Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.

    Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушeл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идeт в лидирующей группе. Артeму ничего не остаeтся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию.

    Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождeм, пока адаптируется.

    Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идeт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Ледяхов.

    • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут..

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    Источник: «Чемпионат»

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