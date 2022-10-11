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  • «Знал, куда идет». Экс-тренер Дзюбы в «Спартаке» объяснил неудачную игру Артема в Турции

«Знал, куда идет». Экс-тренер Дзюбы в «Спартаке» объяснил неудачную игру Артема в Турции

11 октября 2022, 20:44
3

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о неудачном старте форварда «Демирспора» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.

Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушeл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идeт в лидирующей группе. Артeму ничего не остаeтся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию.

Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождeм, пока адаптируется.

Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идeт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Ледяхов.

  • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут..

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Ледяхов Игорь
Комментарии (3)
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serglider
1665538484
Давайте начнем с того, что Дзюба ушел из Зени, потому что не хотел идти на понижение в зарплате, согласно его контракту в Зени все зависело сколько матчей он проведет за клуб в сезоне. Он уперся по зарплате, клуб не стал его ставить в состав на игры, что бы не продлевать контракт, в итоге получилось, что он и клуб не договорились и он ушел... Я так понимаю, финансово контракт с турецким клубом его устраивает? Ну так сиди и полируй задом скамейку запасных! Бабки по любасу капают))) Объективно Дзюба вошел в возраст футбольных старперов, показатели его полезности на футбольном поле падают, ну закатай губу, иди на понижение и играй дальше! Решил сыграть в рулетку, почему-то решив, что в Турции будет штамповать голы больше, чем в России))) Облом
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zigbert
1665560462
Приходится только ждать своего часа. Но так можно и засидеться в запасе. Зря он все таки выбрал Турцию.
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