«Знал, куда идет». Экс-тренер Дзюбы в «Спартаке» объяснил неудачную игру Артема в Турции

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о неудачном старте форварда «Демирспора» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.

Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушeл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идeт в лидирующей группе. Артeму ничего не остаeтся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию.

Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождeм, пока адаптируется.

Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идeт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Ледяхов.