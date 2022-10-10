Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду – 3-й, Яшин – 31-й

Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг лучших игроков в истории футбола.
Первое место занял аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
В топ-5 также вошли Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Зинедин Зидан.
На 31-й строчке оказался советский вратарь Лев Яшин, на 52-й – экс-форвард сборной СССР Олег Блохин.
- Лионель Месси;
- Диего Марадона;
- Криштиану Роналду;
- Пеле;
- Зинедин Зидан;
- Йохан Кройфф;
- Джордж Бест;
- Франц Бекккенбауэр;
- Ференц Пушкаш;
- Роналдо.
Источник: FourFourTwo