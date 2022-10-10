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  • Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду – 3-й, Яшин – 31-й

Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду – 3-й, Яшин – 31-й

10 октября 2022, 23:25
8

Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг лучших игроков в истории футбола.

Первое место занял аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

В топ-5 также вошли Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Зинедин Зидан.

На 31-й строчке оказался советский вратарь Лев Яшин, на 52-й – экс-форвард сборной СССР Олег Блохин.

  1. Лионель Месси;
  2. Диего Марадона;
  3. Криштиану Роналду;
  4. Пеле;
  5. Зинедин Зидан;
  6. Йохан Кройфф;
  7. Джордж Бест;
  8. Франц Бекккенбауэр;
  9. Ференц Пушкаш;
  10. Роналдо.

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Источник: FourFourTwo
Рейтинг Месси Лионель Роналду Криштиану Марадона Диего Зидан Зинедин Пеле
Комментарии (8)
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Maxi_7
1665436511
Месси или Роналду ставить на первое место это, конечно, вкусовщина, тут у каждого может быть свой выбор, но ставить выше кого-то из этой пары, проведших всю карьеру с 17 до 35+ лет на высочайшем уровне Марадону, при всём к нему уважении, это, конечно, смешно... учитывая, что играл на высочайшем уровне он всего несколько лет, затем скурвился и снаркоманился... давайте ещё Мичу из Суонси поставим выше кого-то из этой десятки - он же провёл целый один фантастический сезон в АПЛ в своё время... просто абсурд.
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Fusballer
1665455950
А где Дзюба?
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Bozigit
1665460709
Смешной рейтинг
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