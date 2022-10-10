Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду – 3-й, Яшин – 31-й

Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг лучших игроков в истории футбола.

Первое место занял аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

В топ-5 также вошли Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Зинедин Зидан.

На 31-й строчке оказался советский вратарь Лев Яшин, на 52-й – экс-форвард сборной СССР Олег Блохин.