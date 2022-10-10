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    Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду – 3-й, Яшин – 31-й

    Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг лучших игроков в истории футбола.

    Первое место занял аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

    В топ-5 также вошли Диего Марадона, Криштиану Роналду, Пеле и Зинедин Зидан.

    На 31-й строчке оказался советский вратарь Лев Яшин, на 52-й – экс-форвард сборной СССР Олег Блохин.

    1. Лионель Месси;
    2. Диего Марадона;
    3. Криштиану Роналду;
    4. Пеле;
    5. Зинедин Зидан;
    6. Йохан Кройфф;
    7. Джордж Бест;
    8. Франц Бекккенбауэр;
    9. Ференц Пушкаш;
    10. Роналдо.

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    Источник: FourFourTwo

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    10.10.2022 23:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24698

      bset 41 минуту назад

      Марадоне дали вторую строчку за липовый гол или за дорожку кокаиновую?)

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      Рейтинг: +10

      lionifipt 44 минуты назад


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      Рейтинг: +1911

      Maxi_7 1 час назад

      Месси или Роналду ставить на первое место это, конечно, вкусовщина, тут у каждого может быть свой выбор, но ставить выше кого-то из этой пары, проведших всю карьеру с 17 до 35+ лет на высочайшем уровне Марадону, при всём к нему уважении, это, конечно, смешно... учитывая, что играл на высочайшем уровне он всего несколько лет, затем скурвился и снаркоманился... давайте ещё Мичу из Суонси поставим выше кого-то из этой десятки - он же провёл целый один фантастический сезон в АПЛ в своё время... просто абсурд.

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