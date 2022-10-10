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    Ари сравнил Путина и Галицкого

    Бывший нападающий сборной России Ари высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

    «В «Краснодаре» я обычно общался только с [гендиректором] Владимиром Хашигом. Мы разговаривали про бизнес: у меня есть небольшое агентство, представляющее интересы игроков, которых я могу посоветовать.

    Что касается Сергея Галицкого, он для меня большой пример – как надо жить, кем стать. Я хочу стать как он!

    Он очень богатый, умный, вызывает респект, я его безумно уважаю. То, что он сделал с «Краснодаром», вызывает только аплодисменты.

    Сергей Галицкий такой же умный, как Владимир Путин. Они одинаковые абсолютно! Мне они очень нравятся», – заявил Ари.

    • Бразилец выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.
    • В 2018 году он получил российское гражданство.

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    Источник: «РБ Спорт»

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