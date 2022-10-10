Каррера: «Спартак» Абаскаля напоминает мою чемпионскую команду»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре команды под руководством Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль поставил «Спартаку» отличный атакующий футбол, который напоминает ту самую чемпионскую команду.
С каждым матчем лиги «Зенит» теряет очки, а «Спартак» всем доказывает, что в этом сезоне команда способна бороться за чемпионство!» — заявил Каррера.
- «Спартак» при Каррере выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.
- Московский клуб идет на 3-м месте в чемпионате.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
Источник: Sport24