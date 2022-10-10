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  • Каррера: «Спартак» Абаскаля напоминает мою чемпионскую команду»

Каррера: «Спартак» Абаскаля напоминает мою чемпионскую команду»

10 октября 2022, 13:40
8

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль поставил «Спартаку» отличный атакующий футбол, который напоминает ту самую чемпионскую команду.

С каждым матчем лиги «Зенит» теряет очки, а «Спартак» всем доказывает, что в этом сезоне команда способна бороться за чемпионство!» — заявил Каррера.

  • «Спартак» при Каррере выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.
  • Московский клуб идет на 3-м месте в чемпионате.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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derrik2000
1665399285
"«Абаскаль поставил «Спартаку» отличный атакующий футбол, который напоминает ту самую чемпионскую команду." Что ты несёшь??? Какое "напоминает"??? Когда ты находился на должности главного тренера, Спартак играл на быстрых контратаках, совершенно не умея от слова "совсем" играть в позиционном нападении. Сейчас с позиционным нападением всё более менее. И с коллективом Абаскаль нашёл общий язык, а ты, если бы вовремя, ещё перед назначением И.О. ГТ, не усёк, что трио "Глушаков-Д.Комбаров-Ребров" - главные в команде и с ними на первый сезон не задружился, то уже после ухода Аленя ховно бы в Италии собирал, поскольку и Конте, как оказалось, ты даром не нужен.
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Эном айс
1665401308
) Какая неприятность! Так и Романцеву напоминает. А по факту- это совсем другой конгломерат, по непонятным причинам показывающий довольно зубодробительный футбол.Тут удачей не пахнет, как у Карреры. И филигранной сыгранностью тоже(как у ОИР). Видимо главный тренер просто понял каждого, и просто не мешает .А это и есть заслуга "мистэра"
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TOMSON
1665401989
Зенит без поражений идёт. И видно, что с запасом и на опыте. Спартак же на кураже идёт. Но чемпионат длинный, кураж уйдёт и посмотрим что останется. Короче опять запели КБ раньше времени. А это почти всегда печально заканчивается.
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