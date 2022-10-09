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    Губерниев прокомментировал слова Быстрова. Тот предположил, что девушка Гогричиани заслужила рукоприкладство

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил слова коллеги Владимира Быстрова по поводу избиения игроком «Балтики» Гочей Гогричиани своей девушки. Экс-футболист сборной России предположил, что она заслужила рукоприкладство.

    «Быстров – известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.

    Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Быстров неправ. Пожелаю моему другу Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», – сказал Губерниев.

    • Бывшая девушка Гогричиани Кристина Куддус рассказала об избиениях.
    • Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.
    • Полиция Калининграда начала проверку.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5770

      Красногорск_Фан 30 секунд назад

      Губерниев сам наговорил достаточно, так что нормальные люди его избегают. До суда доходили разборки по его высказываниям

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      Рейтинг: +298

      ЭтожЯ 55 минут назад

      Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ? Вы серьёзно ? Футбольный обозреватель ? Футбольный ?

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      Рейтинг: +455

      egor tikhonov 1 час назад

      его жена походу колбасит постоянно-вот он и держит на баб обиду(

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