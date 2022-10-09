Губерниев прокомментировал слова Быстрова. Тот предположил, что девушка Гогричиани заслужила рукоприкладство

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил слова коллеги Владимира Быстрова по поводу избиения игроком «Балтики» Гочей Гогричиани своей девушки. Экс-футболист сборной России предположил, что она заслужила рукоприкладство.

«Быстров – известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.

Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Быстров неправ. Пожелаю моему другу Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», – сказал Губерниев.