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  • Семак: «Какая недооценка «Факела»? Во втором тайме мы три раза дали сопернику перейти центр поля»

Семак: «Какая недооценка «Факела»? Во втором тайме мы три раза дали сопернику перейти центр поля»

8 октября 2022, 18:46
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) не было недооценки соперника.

«Нет ощущения, что два очка потеряли, играя вничью сами с собой при некотором попустительстве хозяев поля? Нет, конечно. Какая недооценка? Во втором тайме вообще три раза дали сопернику перейти центр поля, это же тоже нужно давление, необходимо двигаться, чтобы иметь такое огромное преимущество, которое у нас было. Но, к сожалению, играть низом, тонко на таком поле, несомненно, сложно, а иногда просто невозможно.

То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет. Исходя из поля, обороняться гораздо проще, чем что-либо создавать. Повторюсь, сама игра нашей команды, за исключением некоторых моментов со стандартами, устроила. К сожалению, у «Факела» одна задача была – защищать ворота, об атаке они не думали. Любая потеря очков нас расстраивает», – сказал Семак.

  • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
  • У них 2 победы в 5 последних матчах.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Семак Сергей
Комментарии (6)
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derrik2000
1665244408
"То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет." Получается, что в Зените тоже одни фуфлогоны, а не футболисты на поле выходят??? О-о-о-о-о-о.... Кто-то из питерских будет сильно недоволен. ))
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Красногвардейчик
1665249480
Всё....Серёжу понесло....переезды, перелёты, поля.....как будто Факел играл на другом стадионе)))
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neveldomha
1665257030
Считаю, что сегодня у нас нет нападающего. Особенно это относится к Касьерре, да Сергеев не лучше. Зимой необходимо искать им замену. Жаль, что так получилось с Альберто, он был лучшим вариантом. Имеет смысл играть ложной девяткой.
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AZ
1665257593
3 раза перейти центр поля... Серега, мне кажется, что понтоваться не нужно, когда ты возглавляешь российскую "Баварию"...
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Taps
1665258783
Что же ты за тренер, если попасть в ворота не можешь ?
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alp
1665259480
ну ведь не забили же, богданыч. штанги перекладины промахи и проценты все херня. твой косяк, что во втором матче подряд мы "проигрываем"
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