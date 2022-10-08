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    Семак: «Какая недооценка «Факела»? Во втором тайме мы три раза дали сопернику перейти центр поля»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) не было недооценки соперника.

    «Нет ощущения, что два очка потеряли, играя вничью сами с собой при некотором попустительстве хозяев поля? Нет, конечно. Какая недооценка? Во втором тайме вообще три раза дали сопернику перейти центр поля, это же тоже нужно давление, необходимо двигаться, чтобы иметь такое огромное преимущество, которое у нас было. Но, к сожалению, играть низом, тонко на таком поле, несомненно, сложно, а иногда просто невозможно.

    То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет. Исходя из поля, обороняться гораздо проще, чем что-либо создавать. Повторюсь, сама игра нашей команды, за исключением некоторых моментов со стандартами, устроила. К сожалению, у «Факела» одна задача была — защищать ворота, об атаке они не думали. Любая потеря очков нас расстраивает», – сказал Семак.

    • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
    • У них 2 победы в 5 последних матчах.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66123

      portero 24 минуты назад

      Оправдывать свою слабость процентным держанием мяча, прямо как в Краснодаре....
      Мы же мяч катали... А где голы Серёжа???

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      Рейтинг: +20074

      derrik2000 1 час назад

      "То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет."


      Получается, что в Зените тоже одни фуфлогоны, а не футболисты на поле выходят???
      О-о-о-о-о-о....
      Кто-то из питерских будет сильно недоволен.
      ))

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      Рейтинг: +455

      egor tikhonov > derrik2000 44 минуты назад

      они в такие моменты ссылаются на неудачу)

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