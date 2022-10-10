Гендиректор «Зенита» объяснил, почему команда теряет очки в гостевых матчах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах команды на выезде.
«Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики.
То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть – это аксиома.
Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций. Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет», – объяснил Медведев.
- В РПЛ «Зенит» трижды потерял очки с начала сезона – это гостевые ничьи с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1).
- В Кубке России петербуржцы на чужом поле потерпели 2 поражения – от «Крыльев Советов» (0:2) и «Спартака» (0:3).
Источник: ТАСС