Гендиректор «Зенита» объяснил, почему команда теряет очки в гостевых матчах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах команды на выезде.

«Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики.

То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть – это аксиома.

Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций. Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет», – объяснил Медведев.