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    Гендиректор «Зенита» объяснил, почему команда теряет очки в гостевых матчах

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах команды на выезде.

    «Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики.

    То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть – это аксиома.

    Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций. Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет», – объяснил Медведев.

    • В РПЛ «Зенит» трижды потерял очки с начала сезона – это гостевые ничьи с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1).
    • В Кубке России петербуржцы на чужом поле потерпели 2 поражения – от «Крыльев Советов» (0:2) и «Спартака» (0:3).

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11715

      Алексей З 19 минут назад

      Звёздный Мостовой выходит на 78 минуте, в команде рулят бразилы ?
      Любят они деньги , а за Факел премиальных нет, не Москва. В пол-ноги не одолели и даже Воронеж.

      0
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      Рейтинг: +5148

      Дядя Серёжа 52 минуты назад

      А кому сейчас легко...

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      Рейтинг: +5148

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 51 минуту назад

      Сказал тренер Ахмата в Оренбурге

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      Рейтинг: +6189

      Беспонтий 1 час назад

      просто бразилы не любят работать когда не получается с кондачка
      а врот(его)ационный состав вообще разжирел на своём пособии по безработице и разучился играть без подносов на блюдечке с синебелоголубой каёмочкой

      всё это может закончиться конфузом покруче московского кубкового матча

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      Рейтинг: +742

      Solist345345 1 час назад

      Какая глубокая мысль

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      Рейтинг: +637

      SLADE2019 > Solist345345 1 час назад

      Не только глубокая мысль, но он еще не реверанс, а поклон до земли нашему первенству сделал - простых игр нет и не будет. Вот уж сказанул.

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