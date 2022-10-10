Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Зенита» объяснил, почему команда теряет очки в гостевых матчах

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему команда теряет очки в гостевых матчах

10 октября 2022, 07:44
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах команды на выезде.

«Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики.

То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть – это аксиома.

Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций. Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет», – объяснил Медведев.

  • В РПЛ «Зенит» трижды потерял очки с начала сезона – это гостевые ничьи с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1).
  • В Кубке России петербуржцы на чужом поле потерпели 2 поражения – от «Крыльев Советов» (0:2) и «Спартака» (0:3).

Еще по теме:
Малком – о матче «Зенита» в Воронеже: «Лучшая атмосфера на выезде в этом сезоне»
Чухлов: «Смешно было смотреть на атаку «Зенита» в матче с «Факелом» 7
Семак пожаловался на поле после ничьей с «Факелом» 7
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Медведев Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Solist345345
1665378438
Какая глубокая мысль
Ответить
Беспонтий
1665381179
просто бразилы не любят работать когда не получается с кондачка а врот(его)ационный состав вообще разжирел на своём пособии по безработице и разучился играть без подносов на блюдечке с синебелоголубой каёмочкой всё это может закончиться конфузом покруче московского кубкового матча
Ответить
Дядя Серёжа
1665381829
А кому сейчас легко...
Ответить
ААМ
1665394393
Жалкий лепет оправдания
Ответить
Главные новости
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
Решение КДК по Дивееву
13:35
7
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
14
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
7
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
2
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
5
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
7
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+