Малком – о матче «Зенита» в Воронеже: «Лучшая атмосфера на выезде в этом сезоне»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об атмосфере на стадионе в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

— Как вам атмосфера на футболе в Воронеже?

— Это была, возможно, лучшая атмосфера на выездных матчах, которую я испытал на себе в этом сезоне. Мне очень понравилось.

Чувствуется, как болельщики всем стадионом от первой до последней секунды поддерживают свою команду. В общем Воронеж показался мне очень футбольным городом.