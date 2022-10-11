Малком – о матче «Зенита» в Воронеже: «Лучшая атмосфера на выезде в этом сезоне»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об атмосфере на стадионе в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.
— Как вам атмосфера на футболе в Воронеже?
— Это была, возможно, лучшая атмосфера на выездных матчах, которую я испытал на себе в этом сезоне. Мне очень понравилось.
Чувствуется, как болельщики всем стадионом от первой до последней секунды поддерживают свою команду. В общем Воронеж показался мне очень футбольным городом.
- Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
- У них 2 победы в 5 последних матчах.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»