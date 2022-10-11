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    Малком – о матче «Зенита» в Воронеже: «Лучшая атмосфера на выезде в этом сезоне»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал об атмосфере на стадионе в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

    — Как вам атмосфера на футболе в Воронеже?

    — Это была, возможно, лучшая атмосфера на выездных матчах, которую я испытал на себе в этом сезоне. Мне очень понравилось.

    Чувствуется, как болельщики всем стадионом от первой до последней секунды поддерживают свою команду. В общем Воронеж показался мне очень футбольным городом.

    • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
    • У них 2 победы в 5 последних матчах.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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