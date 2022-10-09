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  • Чухлов: «Смешно было смотреть на атаку «Зенита» в матче с «Факелом»

Чухлов: «Смешно было смотреть на атаку «Зенита» в матче с «Факелом»

9 октября 2022, 08:58
7

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов раскритиковал игру команды в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

– Говорят, что у «Зенита» нет забивного форварда. Но такое бывает: травмы, «не идет». А остальные что же? Я во втором тайме помню только удар Далера Кузяева левой издалека. И все. А так играли в большой «квадрат», держали мяч. Сколько там преимущество во владении – 73 процента по итогам матча? Ну, молодцы. Я понимаю, что в заслугу Сергею Семаку ставят победные серии, рекорды, достижения Но хочется, чтобы еще команда была, чтобы она запомнилась. Команда в Воронеже не произвела впечатления. Я перед матчем с «Факелом» сказал: если Семак настроит игроков на матч с аутсайдером, тогда он тренер. А пытаться победить без ударов по воротам… Ну, извините.

– А что делать, если «Факел» всей командой обороняется? Как играть, если не в «квадрат»?

– Не надо играть в мини-футбол, в «папу-маму»! Бейте из-за штрафной, создавайте ажиотаж, еще что-то придумывайте. Что они, хотят закатить этот мяч с метра, что ли?

– «Не надо играть в мини-футбол» – говорит легендарный мини-футболист.

– Потому что я знаю: мини-футбол – это мини-футбол, а большой футбол – совсем другое. Там есть иные способы взламывания обороны. А то, что делал сегодня «Зенит»… Смешно было смотреть на это, честно говоря.

  • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
  • У них 2 победы в 5 последних матчах.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит
Комментарии (7)
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portero
1665299334
Чухлов молодца!!! То что Семак днище, было видно по ЕК , но теперь это днище ничего не может и в РПЛ на выездах , вот уйдут последние фаны по весне, фан-уйди в действии будет и ППЦ Зениту в РПЛ , Семачок не сможет команду настроить!!!!
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ScarlettOgusania
1665299816
Цорна в зенит и всё наладится)))
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Давид59
1665305686
Тоже смотрел и не понимал, в чём план Зенита. Напрашивались атаки с ходу, когда Факел терял мяч (а теряли они очень часто). Или после угловых Факела. А что мы имели? Керж ни разу не организовал атаку, выкинув быстро рукой. А что делал Касьера, когда получал мяч? Тут же останавливался и отдавал мяч либо поперёк, либо назад.
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вальтер79
1665327836
а куда там смотреть если атаки нет от слова совсем
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Вомбат
1665331734
Ну не было вчера у Зенита желания победить. Разве незаметно было, как команда сбавила обороты, сравняв счет. Зенит довольствовался тем, что не давал вздохнуть сопернику, а на удар по воротам не был заряжен никто. Даже Малком удовлетворился одним голом и после него утратил рывок. К тому же никчемный Касьерра слишком долго оставался на поле, а заменен был на еще более никчемного Ерохина. Так что ничья - закономерный итог.
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paracetamol
1665346069
Не смешно, интригу в чемпе сохраняли! Чего смешного?
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