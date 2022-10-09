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    Чухлов: «Смешно было смотреть на атаку «Зенита» в матче с «Факелом»

    Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов раскритиковал игру команды в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

    – Говорят, что у «Зенита» нет забивного форварда. Но такое бывает: травмы, «не идет». А остальные что же? Я во втором тайме помню только удар Далера Кузяева левой издалека. И все. А так играли в большой «квадрат», держали мяч. Сколько там преимущество во владении – 73 процента по итогам матча? Ну, молодцы. Я понимаю, что в заслугу Сергею Семаку ставят победные серии, рекорды, достижения Но хочется, чтобы еще команда была, чтобы она запомнилась. Команда в Воронеже не произвела впечатления. Я перед матчем с «Факелом» сказал: если Семак настроит игроков на матч с аутсайдером, тогда он тренер. А пытаться победить без ударов по воротам… Ну, извините.

    – А что делать, если «Факел» всей командой обороняется? Как играть, если не в «квадрат»?

    – Не надо играть в мини-футбол, в «папу-маму»! Бейте из-за штрафной, создавайте ажиотаж, еще что-то придумывайте. Что они, хотят закатить этот мяч с метра, что ли?

    – «Не надо играть в мини-футбол» – говорит легендарный мини-футболист.

    – Потому что я знаю: мини-футбол – это мини-футбол, а большой футбол – совсем другое. Там есть иные способы взламывания обороны. А то, что делал сегодня «Зенит»… Смешно было смотреть на это, честно говоря.

    • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
    • У них 2 победы в 5 последних матчах.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5993

      Давид59 2 минуты назад

      Тоже смотрел и не понимал, в чём план Зенита. Напрашивались атаки с ходу, когда Факел терял мяч (а теряли они очень часто). Или после угловых Факела. А что мы имели? Керж ни разу не организовал атаку, выкинув быстро рукой. А что делал Касьера, когда получал мяч? Тут же останавливался и отдавал мяч либо поперёк, либо назад.

      0
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      Рейтинг: +1290

      Сергей Каспийский 20 минут назад

      Зачем зЕнитоВским миллионерам рвать жопу, если приедут домой и судьи помогут выиграть.

      0
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      Рейтинг: +298

      ЭтожЯ 1 час назад

      Борис прав , ударов из-за штрафной не хватало . А весь этот "минифутбол" в чужой штрафной - напрасная трата сил .

      0
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      Рейтинг: +602

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Цорна в зенит и всё наладится)))

      3
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      Рейтинг: +66138

      portero 1 час назад

      Чухлов молодца!!! То что Семак днище, было видно по ЕК , но теперь это днище ничего не может и в РПЛ на выездах , вот уйдут последние фаны по весне, фан-уйди в действии будет и ППЦ Зениту в РПЛ , Семачок не сможет команду настроить!!!!

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      Рейтинг: +6767

      mamba9090909 > portero 1 час назад

      ППЦ Зениту уже лет десять ожидают и предсказывают. Бейтесь лбом об стенку - НЕ ДОЖДЁТЕСЬ.

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