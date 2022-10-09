Чухлов: «Смешно было смотреть на атаку «Зенита» в матче с «Факелом»

Тоже смотрел и не понимал, в чём план Зенита. Напрашивались атаки с ходу, когда Факел терял мяч (а теряли они очень часто). Или после угловых Факела. А что мы имели? Керж ни разу не организовал атаку, выкинув быстро рукой. А что делал Касьера, когда получал мяч? Тут же останавливался и отдавал мяч либо поперёк, либо назад.
Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов раскритиковал игру команды в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).
– Говорят, что у «Зенита» нет забивного форварда. Но такое бывает: травмы, «не идет». А остальные что же? Я во втором тайме помню только удар Далера Кузяева левой издалека. И все. А так играли в большой «квадрат», держали мяч. Сколько там преимущество во владении – 73 процента по итогам матча? Ну, молодцы. Я понимаю, что в заслугу Сергею Семаку ставят победные серии, рекорды, достижения Но хочется, чтобы еще команда была, чтобы она запомнилась. Команда в Воронеже не произвела впечатления. Я перед матчем с «Факелом» сказал: если Семак настроит игроков на матч с аутсайдером, тогда он тренер. А пытаться победить без ударов по воротам… Ну, извините.
– А что делать, если «Факел» всей командой обороняется? Как играть, если не в «квадрат»?
– Не надо играть в мини-футбол, в «папу-маму»! Бейте из-за штрафной, создавайте ажиотаж, еще что-то придумывайте. Что они, хотят закатить этот мяч с метра, что ли?
– «Не надо играть в мини-футбол» – говорит легендарный мини-футболист.
– Потому что я знаю: мини-футбол – это мини-футбол, а большой футбол – совсем другое. Там есть иные способы взламывания обороны. А то, что делал сегодня «Зенит»… Смешно было смотреть на это, честно говоря.
- Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
- У них 2 победы в 5 последних матчах.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.