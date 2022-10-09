Семак пожаловался на поле после ничьей с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) выразил недовольство полем.

«Город прекрасный, атмосфера прекрасная. Единственное, что не дотягивает – это качество газона, на котором сложно играть в футбол.

Обороняться на таком поле легче, атаковать сложнее, но всe равно нужно было забивать те моменты, которые были», – сказал Семак.