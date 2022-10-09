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    Семак пожаловался на поле после ничьей с «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) выразил недовольство полем.

    «Город прекрасный, атмосфера прекрасная. Единственное, что не дотягивает – это качество газона, на котором сложно играть в футбол.

    Обороняться на таком поле легче, атаковать сложнее, но всe равно нужно было забивать те моменты, которые были», – сказал Семак.

    • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
    • У них 2 победы в 5 последних матчах.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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