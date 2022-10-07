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    Экс-девушка Гогричиани: «Отец Гочи добьется того, что я не буду забирать заявление, чтобы спасти его сына от тюрьмы»

    Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, ответила, готова или она к примирению с футболистом.

    «Зачем мне это «перемирие»? Я потерпевшая сторона, и есть все доказательства о фактах насилия и побоях!

    Гогричиани-старший своим враньем скоро добьется того, что я не буду забирать заявление, чтобы спасти его сына от тюрьмы.

    Надо было по-человечески рассказать всю правду и признать вину, а не отмазываться с формулировкой: «Это случайно».

    Если отец Гогричиани думает, что это клевета, то давайте тогда доведем ситуацию до уголовного дела, чтобы он понял, что его сын творит на самом деле!» – сказала Куддус.

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    Источник: Sport24

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