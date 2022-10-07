Экс-девушка Гогричиани: «Отец Гочи добьется того, что я не буду забирать заявление, чтобы спасти его сына от тюрьмы»

Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, ответила, готова или она к примирению с футболистом.
«Зачем мне это «перемирие»? Я потерпевшая сторона, и есть все доказательства о фактах насилия и побоях!
Гогричиани-старший своим враньем скоро добьется того, что я не буду забирать заявление, чтобы спасти его сына от тюрьмы.
Надо было по-человечески рассказать всю правду и признать вину, а не отмазываться с формулировкой: «Это случайно».
Если отец Гогричиани думает, что это клевета, то давайте тогда доведем ситуацию до уголовного дела, чтобы он понял, что его сын творит на самом деле!» – сказала Куддус.
- «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок на время расследования.
- Полиция Калининграда начала проверку.
Источник: Sport24