Экс-девушка Гогричиани: «Отец Гочи добьется того, что я не буду забирать заявление, чтобы спасти его сына от тюрьмы»

Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, ответила, готова или она к примирению с футболистом.

«Зачем мне это «перемирие»? Я потерпевшая сторона, и есть все доказательства о фактах насилия и побоях!

Гогричиани-старший своим враньем скоро добьется того, что я не буду забирать заявление, чтобы спасти его сына от тюрьмы.

Надо было по-человечески рассказать всю правду и признать вину, а не отмазываться с формулировкой: «Это случайно».

Если отец Гогричиани думает, что это клевета, то давайте тогда доведем ситуацию до уголовного дела, чтобы он понял, что его сын творит на самом деле!» – сказала Куддус.