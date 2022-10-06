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    Лига Европы. Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Омонией»

    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Омонию» – 3:2.

    Англичане победили благодаря дублю Маркуса Рэшфорда и голу Антони Марсьяля. В активе Криштиану Роналду ассист.

    «МЮ» остался на втором месте в группе ЛЕ. «Омония» идет последней без набранных очков.

    Лига Европы. Группа E. 3-й тур

    Омония (Кипр) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ансарифард, 34; 1:1 – Рэшфорд, 53; 1:2 – Марсьяль, 63; 1:3 – Рэшфорд, 84; 2:3 – Панайоту, 85.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5682

      Красногорск_Фан 38 минут назад

      Криштиану выглядит потерянным. Как будто удача отвернулась. Дай бог ему снова прийти в драйвовое состояние

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      Рейтинг: +13934

      Skull_Boy 51 минуту назад

      От плаксы опять нет толку

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      Рейтинг: +1103

      САНЁК17 > Skull_Boy 47 минут назад

      Я бы так не говорил,этому форварду просто не везёт,а как прошлом году он вывел команду хот на ЛЕ

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