Лига Европы. Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Омонией»

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Омонию» – 3:2.

Англичане победили благодаря дублю Маркуса Рэшфорда и голу Антони Марсьяля. В активе Криштиану Роналду ассист.

«МЮ» остался на втором месте в группе ЛЕ. «Омония» идет последней без набранных очков.

Лига Европы. Группа E. 3-й тур

Омония (Кипр) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Ансарифард, 34; 1:1 – Рэшфорд, 53; 1:2 – Марсьяль, 63; 1:3 – Рэшфорд, 84; 2:3 – Панайоту, 85.

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