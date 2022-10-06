«Есть записанные на диктофон факты». Отец Гогричиани пообещал доказательства неадекватного поведения бывшей девушки сына

Гоча Гогричиани, отец футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани-младшего, рассказал о наличии доказательств, разоблачающих Кристину Куддус.

Куддус обвинила Гогричиани-младшего в домашнем насилии и рассказала об избиениях.

«Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

Полиция Калининграда начала проверку.

– Не боитесь суда над сыном?

– «Балтика» уже наняла адвоката. У Гочи есть записанные на диктофон факты: как она ломает в квартире мебель, говорит, что он от нее никуда не денется, бьет посуду и выбрасывает Гочины вещи из окна.

Сегодня днем его вызвало руководство клуба – выслушали его версию, как все было на самом деле. Клуб сделает все зависящее от себя.

Не знаю, зачем его отстранили. Это крайности. Это получается, что «Балтика» тоже подозревает Гочу.

Сегодня вечером я поговорю с сыном. В крайнем случае – полечу в Калининград. Мы это просто так не оставим. С таким же успехом я могу оклеветать и вас – хотите вы этого или нет.