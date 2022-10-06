Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бояринцев: «Желаю Соболеву забивать столько же, сколько и Холанд»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о форварде Александре Соболеве.

    «У Соболева неплохая результативность. Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями должен забивать мячи. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд.

    На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять на каком он уровне.

    Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие. Я бы не спешил с его возможным отъездом. Хочется, чтобы Соболев боролся за первое место в бомбардирской гонке», – заявил Бояринцев.

    • В этом сезоне Соболев забил 6 мячей и сделал 5 ассистов в 14 играх.
    • Холанд отличился 19 голами и 3 результативными передачами в 12 матчах.

    Новости по теме
    Колосков назвал самого яркого центрального нападающего РПЛ 4
    РПЛ переписала автогол Бородина на Зобнина. Соболев стал лучшим ассистентом лиги 2
    «Пускай газует, потому что это приносит плоды». Джикия – о Соболеве 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15777

      NewLife 1 час назад

      Чтобы столько же забивать, надо, как минимум, иметь такую же комплекцию, как Холанд, т.е. увеличиться в полтора раза. Холанд вытягивает ногу и перекрывает половину вратарской, обеспечивая нужный рикошет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11