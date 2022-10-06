Бояринцев: «Желаю Соболеву забивать столько же, сколько и Холанд»

Чтобы столько же забивать, надо, как минимум, иметь такую же комплекцию, как Холанд, т.е. увеличиться в полтора раза. Холанд вытягивает ногу и перекрывает половину вратарской, обеспечивая нужный рикошет.
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о форварде Александре Соболеве.
«У Соболева неплохая результативность. Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями должен забивать мячи. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд.
На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять на каком он уровне.
Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие. Я бы не спешил с его возможным отъездом. Хочется, чтобы Соболев боролся за первое место в бомбардирской гонке», – заявил Бояринцев.
- В этом сезоне Соболев забил 6 мячей и сделал 5 ассистов в 14 играх.
- Холанд отличился 19 голами и 3 результативными передачами в 12 матчах.