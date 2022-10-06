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  • Бывшая девушка Гогричиани рассказала о требованиях к избившему ее футболисту

Бывшая девушка Гогричиани рассказала о требованиях к избившему ее футболисту

6 октября 2022, 17:53
2

Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, надеется, что игрок принесет ей публичные извинения за избиение.

  • Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.
  • «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.
  • Полиция Калининграда начала проверку.

«Я готова к конструктивному диалогу. Готова, чтобы со мной связывался клуб, чтобы хоть какие-то санкции к нему применили. Возможно, расторжение контракта, штрафные санкции, хоть что-то, чтобы клуб хоть как-то отреагировал. И чтобы он публично мне принес свои извинения.

Он сейчас выставляет меня неадекватной. Его покрывают и пытаются прикрыть. Как это можно, если он жив и здоров, а я снимала побои.

Адвоката пока нет, я буду его искать. Вы знаете, я не хотела поднимать такой шум. Я готова была решить вопрос, если бы мне возместили моральный ущерб, если бы он принес извинения, но он в клубе выставляет меня дурой. Якобы я неадекватная, что все произошло случайно.

Ну как можно случайно травмировать нос, как можно случайно с размаху бить ногой. Я выстроила с человеком отношения, как бы я могла, будучи в здравом уме, заявлять на него, снимать побои. Ну как это возможно?» – сказал Куддус.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Первая лига Балтика Гогричиани Гоча
Комментарии (2)
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Fialet
1665072901
Ну как это возможно?» – сказал Куддус. " Сказал". Так оно ещё и мужик? Кругом гомосеки. А если серьёзно, ключевая фраза: "Если бы мне возместили моральный ущерб".
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