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    Бывшая девушка Гогричиани рассказала о требованиях к избившему ее футболисту

    Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, надеется, что игрок принесет ей публичные извинения за избиение.

    • Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.
    • «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.
    • Полиция Калининграда начала проверку.

    «Я готова к конструктивному диалогу. Готова, чтобы со мной связывался клуб, чтобы хоть какие-то санкции к нему применили. Возможно, расторжение контракта, штрафные санкции, хоть что-то, чтобы клуб хоть как-то отреагировал. И чтобы он публично мне принес свои извинения.

    Он сейчас выставляет меня неадекватной. Его покрывают и пытаются прикрыть. Как это можно, если он жив и здоров, а я снимала побои.

    Адвоката пока нет, я буду его искать. Вы знаете, я не хотела поднимать такой шум. Я готова была решить вопрос, если бы мне возместили моральный ущерб, если бы он принес извинения, но он в клубе выставляет меня дурой. Якобы я неадекватная, что все произошло случайно.

    Ну как можно случайно травмировать нос, как можно случайно с размаху бить ногой. Я выстроила с человеком отношения, как бы я могла, будучи в здравом уме, заявлять на него, снимать побои. Ну как это возможно?» – сказал Куддус.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20046

      derrik2000 4 минуты назад

      "Я готова была решить вопрос, если бы мне возместили моральный ущерб, если бы он принес извинения, но он в клубе выставляет меня дурой. Якобы я неадекватная, что все произошло случайно."

      "Вот, где собака порылась!" (с)
      В клубе большие молодцы, а ты - с.учка жадная.

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