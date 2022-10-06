Бывшая девушка Гогричиани рассказала о требованиях к избившему ее футболисту

"Я готова была решить вопрос, если бы мне возместили моральный ущерб, если бы он принес извинения, но он в клубе выставляет меня дурой. Якобы я неадекватная, что все произошло случайно."
"Вот, где собака порылась!" (с)
В клубе большие молодцы, а ты - с.учка жадная.
Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, надеется, что игрок принесет ей публичные извинения за избиение.
- Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.
- «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.
- Полиция Калининграда начала проверку.
«Я готова к конструктивному диалогу. Готова, чтобы со мной связывался клуб, чтобы хоть какие-то санкции к нему применили. Возможно, расторжение контракта, штрафные санкции, хоть что-то, чтобы клуб хоть как-то отреагировал. И чтобы он публично мне принес свои извинения.
Он сейчас выставляет меня неадекватной. Его покрывают и пытаются прикрыть. Как это можно, если он жив и здоров, а я снимала побои.
Адвоката пока нет, я буду его искать. Вы знаете, я не хотела поднимать такой шум. Я готова была решить вопрос, если бы мне возместили моральный ущерб, если бы он принес извинения, но он в клубе выставляет меня дурой. Якобы я неадекватная, что все произошло случайно.
Ну как можно случайно травмировать нос, как можно случайно с размаху бить ногой. Я выстроила с человеком отношения, как бы я могла, будучи в здравом уме, заявлять на него, снимать побои. Ну как это возможно?» – сказал Куддус.
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