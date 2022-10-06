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    Лига чемпионов. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Копенгаген», «Боруссия» Д крупно победила «Севилью»

    «Манчестер Сити» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов крупно победил «Копенгаген». Дубль у Эрлинга Холанда.

    В другой встрече группы тоже случилась крупная победа – «Боруссия» из Дортмунда обыграла «Севилью».

    Манчестерцы лидируют в группе, «Боруссия» Д идет второй. У «Севильи» и «Копенгагена» по очку.

    Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

    Севилья (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Геррейру, 6; 0:2 – Беллингем, 41; 0:3 – Адейеми, 43; 1:3 – Эн-Несири, 51; 1:4 – Брандт, 75.

    Манчестер Сити (Англия) – Копенгаген (Дания) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 7; 2:0 – Холанд, 32; 3:0 – Хочолава, 39 (в свои ворота); 4:0 – Марез, 55 (с пенальти); 5:0 – Альварес, 76.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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