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    «Обязательно увидимся». Лунев попрощался с Сеоане

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев оставил пост по случаю ухода из команды главного тренера Херардо Сеоане.

    «Спасибо, тренер! За профессионализм, внимательное отношение, позитивную энергию, успешный прошлый сезон и огромный опыт!

    Уверен, что у Вас все будет прекрасно в дальнейшей карьере. Я этого Вам от души желаю!

    Говорю: «До свидания». Обязательно увидимся», – написал Лунев.

    • Сеоане сменил Хаби Алонсо.
    • Швейцарец проработал в Леверкузене год.
    • «Байер» идет в зоне вылета Бундеслиги.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Лунева

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