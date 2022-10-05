«Обязательно увидимся». Лунев попрощался с Сеоане

Вратарь «Байера» Андрей Лунев оставил пост по случаю ухода из команды главного тренера Херардо Сеоане.

«Спасибо, тренер! За профессионализм, внимательное отношение, позитивную энергию, успешный прошлый сезон и огромный опыт!

Уверен, что у Вас все будет прекрасно в дальнейшей карьере. Я этого Вам от души желаю!

Говорю: «До свидания». Обязательно увидимся», – написал Лунев.