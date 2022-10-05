Дюков рассказал о задачах Слуцкого и Карпина в комитете по сборным

Президент РФС Александр Дюков назвал задачи тренеров Валерия Карпина и Леонида Слуцкого в комитете по сборным.

— Слуцкий и Овчинников вошли в комитет по сборным. Какая задача перед ними?

— Слуцкий — опытный тренер, он работал в том числе со сборной России, он прекрасно знает всех игроков. Овчинников отвечает за работу в академии по подготовке тренеров, многих он знает лично. Их участие усилит комитет. То же касается и Красножана, и Карпина, и всех прочих участников.

Комитет — рабочий орган. У нас вертикаль из 25 сборных команд, мы не просто так создавали этот институт. Как раз перед комитетом стоит очень важная задача по разработке соответствующей методологии в институте сборных команд.

Здесь большой перечень системных вопросов, которые надо решать. Как раз этот комитет и должен заниматься выработкой этих решений.