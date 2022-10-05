Федотов: «У Сухого будут большие проблемы. Его присадят надолго за качество судейства»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Алексей Сухой получит жесткое наказание за работу на матче 11-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

«Касаемо эпизода, в котором Сухой не назначил пенальти: если бы Сухой показал от ворот — Карасев бы в него не полез. Но Сухой показал угловой, поэтому Карасев позвал его посмотреть видеоповтор. Для Алексея, как и для меня, этот эпизод — это не пенальти. Контакт был очень легким. Такие пенальти не ставят.

Что касается эпизода с Евгеньевым — трудно сказать пересек ли мяч линию ворот или нет. Но у Карасева наверняка были еще камеры, по которым он принял финальное решение.

Претензии «Крыльев» в ЭСК по этим двум эпизодам беспочвенны. Но Сухой получит наказание за непоказанную вторую желтую карточку Кайо.

И еще — по тому, как он вел игру, могу сказать, что это не уровень Премьер-лиги. Сухого накажут за качество судейства. Наказание наверняка будет жестким. Точно не один тур отдыха. Его присадят надолго.

Как по мне — его нужно отправить судить Первую лигу до начала следующего года. А в РПЛ пускать только на VAR, потому что у него есть лицензия. За три игры, которые он провел в РПЛ, у него были низкие оценки. Плюс он ошибался и в Первой лиге. У Сухого будут большие проблемы», — сказал Федотов