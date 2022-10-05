Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов: «У Сухого будут большие проблемы. Его присадят надолго за качество судейства»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Алексей Сухой получит жесткое наказание за работу на матче 11-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

    «Касаемо эпизода, в котором Сухой не назначил пенальти: если бы Сухой показал от ворот — Карасев бы в него не полез. Но Сухой показал угловой, поэтому Карасев позвал его посмотреть видеоповтор. Для Алексея, как и для меня, этот эпизод — это не пенальти. Контакт был очень легким. Такие пенальти не ставят.

    Что касается эпизода с Евгеньевым — трудно сказать пересек ли мяч линию ворот или нет. Но у Карасева наверняка были еще камеры, по которым он принял финальное решение.

    Претензии «Крыльев» в ЭСК по этим двум эпизодам беспочвенны. Но Сухой получит наказание за непоказанную вторую желтую карточку Кайо.

    И еще — по тому, как он вел игру, могу сказать, что это не уровень Премьер-лиги. Сухого накажут за качество судейства. Наказание наверняка будет жестким. Точно не один тур отдыха. Его присадят надолго.

    Как по мне — его нужно отправить судить Первую лигу до начала следующего года. А в РПЛ пускать только на VAR, потому что у него есть лицензия. За три игры, которые он провел в РПЛ, у него были низкие оценки. Плюс он ошибался и в Первой лиге. У Сухого будут большие проблемы», — сказал Федотов

    Новости по теме
    «Надо прощаться с некомпетентными арбитрами». Губернатор Самарской области высказался о судействе после матча с «Краснодаром» 1
    «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром» 8
    «Всех на полиграф». Федотов считает, что Сухой должен был дважды удалять Кайо в матче с «Крыльями» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +765

      Красногвардейчик 51 секунду назад

      Пенальти был очевидным.....да и гол засчитывать надо было....мяч полностью пересёк линию ворот, и на много пересёк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25895

      JTherry 3 минуты назад

      "Контакт был очень легким. Такие пенальти не ставят..."
      у Федотова плохая память, сколько таких пеналей уже было поставлено (на рукаку), и не сосчитаешь...) если бы на месте Глушенкова был, например, Малком - Сухой поставил бы, и даже в монитор не пошел бы смотреть... арбитры больше реагируют на статус игроков и команды, а не на само нарушение: коням ставили и по три пеналя за игру (за более легкие "контакты"), и никто не пикнул...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11