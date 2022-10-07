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    Судьи ошибочно не засчитали гол «Крыльев» в ворота «Краснодара». Мяч пересек линию

    ЭСК РФС признала две ошибки Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» (0:0).

    «Судья ошибочно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 81-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия принимала такое решение только на основании видеосъемки данного игрового эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной командой «Крылья Советов».

    Однако, во время проведения матчей в распоряжении видео ассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем «Матч ТВ», на основании которых и принимаются решения в матче.

    Комиссия констатирует тот факт, что ни один из ракурсов данного игрового эпизода, имеющихся в распоряжении видео ассистентов судей от «Матч ТВ», не предоставлял возможности иметь очевидные доказательства того факта, что мяч после удара по воротам Романа Евгеньева полностью пересек линию ворот. По этой причине VAR не мог вмешаться и исправить решение судейской бригады в данном игровом эпизоде.

    В свою очередь, комиссия отмечает, что судья матча находился в рекомендованной позиции, с которой физически не мог видеть деталей эпизода, а именно, пересек ли мяч полностью линию ворот, и по этой причине комиссия не может признать решение судьи очевидно ошибочным.

    Что касается ассистента судьи, то комиссия отмечает, что он, находясь в правильной позиции на линии предпоследнего игрока обороняющейся команды для контроля положения вне игры, также физически не мог увидеть четко пересечение мяча линии ворот на несколько сантиметров, так как линию обзора мяча ему перекрывал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, в связи с чем, комиссия также не может признать решение ассистента очевидно ошибочным.

    В случае наличия ракурса с камеры безопасности стадиона у вещателя матча «Матч ТВ» и, если бы этим ракурсом мог воспользоваться виде ассистент судьи, гол следовало бы засчитать, но, к сожалению, данного ракурса во время трансляции не было.

    Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока «Краснодара» Фернандо Кайо на 87-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступив в единоборство за мяч с игроком «Крыльев Советов» Александром Солдатенковым в безрассудной манере, совершая опасное для соперника движение прямой ногой, допустил контакт открытыми шипами с его голеностопом, не думая о безопасности соперника.

    Комиссия единогласно считает, что игрок «Краснодара» заслуживал вынесения предупреждения в данном единоборстве, которое должно было стать для него вторым в матче, вследствие чего, судья ошибочно не удалил его с поля», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Арбитр Сухой не будет работать в 12-м туре РПЛ из-за ошибок в матче «Крылья» – «Краснодар».

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +587

      Fialet 59 минут назад

      "ВАР не мог вмешаться". Я ох уеваю, дорогая редакция. То есть судья на ВАРе видит несправедливость, влияющую на результат матча, но прав вмешаться у него нет. Дебилизм..

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      Рейтинг: +291

      bomilazdeshnii 1 час назад

      И что теперь?! Все довольны, все смеются!!!!!

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      Рейтинг: +2923

      Ziklop 1 час назад

      это разве видео? по-моему это компьютерная графика! нарисовали программой картинку говняную!

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      Рейтинг: +979

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Все видели что был гол, только судьи не смогли рассмотреть или не хотели.

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      Рейтинг: +12048

      DeStar 2 часа назад

      бред полный уже, я понимаю ошибки могут быть , типа 1 ошибка за тур рпл - не дал ЖК к примеру, ок, таке вот бывает
      но млять, тут ошибки везде уровня - Там не дал пенку, а там пенка левая, там не засчитал гол ,там удалил зря, да все че нах? может тогда поменяйте правила футбольные в рпл чтобы их МОЖНО было соблюсти ? если с общеприятыми не справляетесь

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