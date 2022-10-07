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  • Судьи ошибочно не засчитали гол «Крыльев» в ворота «Краснодара». Мяч пересек линию

Судьи ошибочно не засчитали гол «Крыльев» в ворота «Краснодара». Мяч пересек линию

7 октября 2022, 11:27
1

ЭСК РФС признала две ошибки Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» (0:0).

«Судья ошибочно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия принимала такое решение только на основании видеосъемки данного игрового эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной командой «Крылья Советов».

Однако, во время проведения матчей в распоряжении видео ассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем «Матч ТВ», на основании которых и принимаются решения в матче.

Комиссия констатирует тот факт, что ни один из ракурсов данного игрового эпизода, имеющихся в распоряжении видео ассистентов судей от «Матч ТВ», не предоставлял возможности иметь очевидные доказательства того факта, что мяч после удара по воротам Романа Евгеньева полностью пересек линию ворот. По этой причине VAR не мог вмешаться и исправить решение судейской бригады в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что судья матча находился в рекомендованной позиции, с которой физически не мог видеть деталей эпизода, а именно, пересек ли мяч полностью линию ворот, и по этой причине комиссия не может признать решение судьи очевидно ошибочным.

Что касается ассистента судьи, то комиссия отмечает, что он, находясь в правильной позиции на линии предпоследнего игрока обороняющейся команды для контроля положения вне игры, также физически не мог увидеть четко пересечение мяча линии ворот на несколько сантиметров, так как линию обзора мяча ему перекрывал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, в связи с чем, комиссия также не может признать решение ассистента очевидно ошибочным.

В случае наличия ракурса с камеры безопасности стадиона у вещателя матча «Матч ТВ» и, если бы этим ракурсом мог воспользоваться виде ассистент судьи, гол следовало бы засчитать, но, к сожалению, данного ракурса во время трансляции не было.

Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока «Краснодара» Фернандо Кайо на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступив в единоборство за мяч с игроком «Крыльев Советов» Александром Солдатенковым в безрассудной манере, совершая опасное для соперника движение прямой ногой, допустил контакт открытыми шипами с его голеностопом, не думая о безопасности соперника.

Комиссия единогласно считает, что игрок «Краснодара» заслуживал вынесения предупреждения в данном единоборстве, которое должно было стать для него вторым в матче, вследствие чего, судья ошибочно не удалил его с поля», – сообщает пресс-служба РФС.

  • Арбитр Сухой не будет работать в 12-м туре РПЛ из-за ошибок в матче «Крылья» – «Краснодар».

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар
Комментарии (1)
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bomilazdeshnii
1665137609
И что теперь?! Все довольны, все смеются!!!!!
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