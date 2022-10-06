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  • Федотов: «Камера зафиксировала, что мяч пересек линию ворот «Краснодара». Видео скоро появится. Будет скандал»

Федотов: «Камера зафиксировала, что мяч пересек линию ворот «Краснодара». Видео скоро появится. Будет скандал»

6 октября 2022, 17:41
3

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначение Василия Казарцева главным арбитром матча «Спартак»«Крылья Советов» в 12-м туре РПЛ.

«Казарцева нельзя назначать на «Спартак». Этого просто нельзя делать! Знаете почему? Потому что гол «Крыльев», который не засчитали в ворота «Краснодара», должен был быть засчитан. И есть камера, которая это зафиксировала. Это видео скоро появится. Когда это случится – будет скандал.

Какая вероятность, что после такого Казарцев не будет спасать «Крылья» в матче со «Спартаком»?

Назначьте вы на «Спартак» Турбина, например. Но его отправили в очередной раз судить «Сочи» с «Локомотивом», который в плохой форме сейчас», – сказал Федотов.

  • Судья Алексей Сухой не засчитал гол Романа Евгеньева в ворота «Краснодара» на 81-й минуте.
  • Арбитр посчитал, что мяч полностью не пересек линию ворот.
  • ЭСК признала, что Сухой ошибочно не удалил защитника «Краснодара» Кайо.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (3)
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serglider
1665068637
И чё? В первый раз что ли, у нас партачат судьи? Никакого скандала не будет! Судья резонно возразит: повтор на который ссылается Федотов, на тот момент был не представлен, на тех что были показаны, однозначно сделать вывод, полностью ли пересек мяч линию ворот, сделать было нельзя, следовательно судья взятие ворот не засчитал? Какие к нему претензии? Разбирайтесь с теми кто занимался трансляцией матча, почему на момент рассмотрения эпизода это видео отсутствовало, а потом вдруг оно появилось, а крайним делают судью!
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Ziklop
1665074256
а почему эти камеры секретные и их не показали сразу?
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