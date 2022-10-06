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    Федотов: «Камера зафиксировала, что мяч пересек линию ворот «Краснодара». Видео скоро появится. Будет скандал»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначение Василия Казарцева главным арбитром матча «Спартак»«Крылья Советов» в 12-м туре РПЛ.

    «Казарцева нельзя назначать на «Спартак». Этого просто нельзя делать! Знаете почему? Потому что гол «Крыльев», который не засчитали в ворота «Краснодара», должен был быть засчитан. И есть камера, которая это зафиксировала. Это видео скоро появится. Когда это случится – будет скандал.

    Какая вероятность, что после такого Казарцев не будет спасать «Крылья» в матче со «Спартаком»?

    Назначьте вы на «Спартак» Турбина, например. Но его отправили в очередной раз судить «Сочи» с «Локомотивом», который в плохой форме сейчас», – сказал Федотов.

    • Судья Алексей Сухой не засчитал гол Романа Евгеньева в ворота «Краснодара» на 81-й минуте.
    • Арбитр посчитал, что мяч полностью не пересек линию ворот.
    • ЭСК признала, что Сухой ошибочно не удалил защитника «Краснодара» Кайо.

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    Источник: Sport24

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