Федотов: «Камера зафиксировала, что мяч пересек линию ворот «Краснодара». Видео скоро появится. Будет скандал»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначение Василия Казарцева главным арбитром матча «Спартак» – «Крылья Советов» в 12-м туре РПЛ.

«Казарцева нельзя назначать на «Спартак». Этого просто нельзя делать! Знаете почему? Потому что гол «Крыльев», который не засчитали в ворота «Краснодара», должен был быть засчитан. И есть камера, которая это зафиксировала. Это видео скоро появится. Когда это случится – будет скандал.

Какая вероятность, что после такого Казарцев не будет спасать «Крылья» в матче со «Спартаком»?

Назначьте вы на «Спартак» Турбина, например. Но его отправили в очередной раз судить «Сочи» с «Локомотивом», который в плохой форме сейчас», – сказал Федотов.